Персонал РФ портит важное оборудование на ЗАЭС – Энергоатом

На захваченной оккупантами РФ ЗАЭС персонал портит важное для безопасности станции оборудование. Возник риск отказа дизель-генераторов, что чревато ядерной аварией.

Россияне гробят ЗАЭС своей смазкой

Энергетики отмечают, что российские захватчики продолжают нарушать технические требования по эксплуатации оборудования ЗАЭС. В госпредприятии уточнили, что это касается, прежде всего, энергоблоков №№ 2, 4 и 6 станции.

Так, фейковое "руководство" подконтрольной интервентам Запорожской АЭС приказало использовать смазку российского производства для резервной дизельной электростанции (РГЭС). Однако при нагревании именно эта смазка начинает интенсивно пениться.

Это приводит к снижению давления в системе и автоматическому отключению дизель-генераторов, - предупреждают в "Энергоатоме". Поделиться

Украинские энергетики обращают внимание, что подобные действия некомпетентного нелегитимного "руководства" ЗАЭС от "Росатома" ведут к неизбежной деградации оборудования и систем, важных для безопасности станции.

В конце концов, это может спровоцировать отказ важнейшего оборудования систем безопасности – дизель-генераторов, с последующим переходом в ядерную и радиационную аварию, - заявили в ЦК НАЭК. Поделиться

Какая ситуация на ЗАЭС

Ситуацию на станции усугубляют другие нарушения правил эксплуатации. В частности, речь идет о недавних попытках перевести энергоблоки Запорожской АЭС из безопасного "холодного" состояния в "горячее", что увеличивает вероятность наступления радиационной аварии.

16 ноября, в "Энергоатоме" заявили, что на ЗАЭС в результате действий интервентов на 5-м энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.

Добавим, что 14 ноября на станции произошел частичный блекаут - обесточен энергоблок №6 ЗАЭС, затем запустились дизель-генераторы и системы безопасности. В таком режиме блок находился 90 минут.

Напомним, что ранее в Минэнерго сообщили, что ситуация на ЗАЭС ухудшается. Как заявил министр Герман Галущенко, станция уже больше года не работает.