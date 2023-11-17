Персонал РФ портит важное оборудование на ЗАЭС – Энергоатом

На захваченной оккупантами РФ ЗАЭС персонал портит важное для безопасности станции оборудование. Возник риск отказа дизель-генераторов, что чревато ядерной аварией.
Россияне гробят ЗАЭС своей смазкой
Энергетики отмечают, что российские захватчики продолжают нарушать технические требования по эксплуатации оборудования ЗАЭС. В госпредприятии уточнили, что это касается, прежде всего, энергоблоков №№ 2, 4 и 6 станции.
Так, фейковое "руководство" подконтрольной интервентам Запорожской АЭС приказало использовать смазку российского производства для резервной дизельной электростанции (РГЭС). Однако при нагревании именно эта смазка начинает интенсивно пениться.
Украинские энергетики обращают внимание, что подобные действия некомпетентного нелегитимного "руководства" ЗАЭС от "Росатома" ведут к неизбежной деградации оборудования и систем, важных для безопасности станции.
Какая ситуация на ЗАЭС
Ситуацию на станции усугубляют другие нарушения правил эксплуатации. В частности, речь идет о недавних попытках перевести энергоблоки Запорожской АЭС из безопасного "холодного" состояния в "горячее", что увеличивает вероятность наступления радиационной аварии.
16 ноября, в "Энергоатоме" заявили, что на ЗАЭС в результате действий интервентов на 5-м энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.
Добавим, что 14 ноября на станции произошел частичный блекаут - обесточен энергоблок №6 ЗАЭС, затем запустились дизель-генераторы и системы безопасности. В таком режиме блок находился 90 минут.
Напомним, что ранее в Минэнерго сообщили, что ситуация на ЗАЭС ухудшается. Как заявил министр Герман Галущенко, станция уже больше года не работает.
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