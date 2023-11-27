Впʼяте за місяць. Військові РФ котре обстріляли українську ТЕС

Вночі 27 листопада російські війська пошкодили одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовій області, це вже пʼятий обстріл ТЕС за останній місяць.

Російські військові обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК

27 листопада внаслідок обстрілів постраждала одна з ТЕС ДТЕК, що знаходиться у прифронтовій області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Внаслідок обстрілу без світла опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

У компанії повідомляють про серйозні пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання.

Зазначається, що ДТЕК синхронізує свої дії з "Укренерго" для підтримання надійної роботи української енергосистеми

Додається, що за останній понад місяць це вже пʼята атака на одну з прифронтових теплоелектростанцій компанії.

Що відомо про підготовку армії РФ до масованих ракетних атак по Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що російські окупанти накопичують ракети для масованих атак по енергетичній інфраструктурі України взимку, однак енергетики та влада роблять усе, аби підготуватись до такого сценарію.

Україна працює над зміцненням своєї протиповітряної оборони, замінюючи застарілі радянські системи на сучасні комплекси західного зразка задля захисту об’єктів критичної інфраструктури прийдешньої зими.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, українцям не слід вірити страшним прогнозам експертів щодо загрози масових відключень світла взимку, адже стабільна робота енергетичної системи залежатиме від роботи систем ППО, які наразі значно потужніші, аніж минулої зими.

Міністр підкреслив, що навіть у разі, якщо будуть виявлені пошкодження внаслідок обстрілів та ракетних атак злочинної армії РФ, це матиме виключно тимчасовий характер.