Армия РФ выпустила по Украине десятки ракет. Уже известны результаты работы ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ выпустила по Украине десятки ракет. Уже известны результаты работы ПВО

ракета
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Утром 8 декабря российские захватчики выпустили по Украине 19 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Россия снова начала бить по Украине десятками ракет

По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, под утро силы противника выпустили по Украине 19 крылатых ракет Х-101/Х-555.

14 из них удалось сбить над Киевской и Днепропетровской областью.

В Киевской области попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет. В результате падения обломков повреждены частные дома в нескольких общинах области, - сказано в сообщении.

Кроме того, ночью российские захватчики атаковали Харьков шестью ракетами С-300.

В Купянском районе Харьковской области потушили пожар после бомбового удара по Куриловской общине.

Согласно последним данным, в результате обстрелов один гражданский получил ранения, были повреждены жилые здания, а также 26 частных автомобилей. Вспыхнул пожар в одном из гаражей. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

Кроме того, враг ударил по Павлоградскому району Днепропетровской области. В результате атаки врага один человек погиб, еще четверо пострадали.

Атака российских дронов на Украину 8 декабря

Ночью армия РФ выпустила по территории нашей страны беспилотники типа Shahed из района Приморско-Ахтарск.

В общей сложности речь идет о 7 дронах.

Направление удара "шахедов" – Днепропетровщина, зенитных управляемых ракет – Харьковщина. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 5 ударных БПЛА противника. Держим небо, - сказано в заявлении ВС Украины.

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