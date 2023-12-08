Армия РФ выпустила по Украине десятки ракет. Уже известны результаты работы ПВО

Россия снова начала бить по Украине десятками ракет

По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, под утро силы противника выпустили по Украине 19 крылатых ракет Х-101/Х-555.

14 из них удалось сбить над Киевской и Днепропетровской областью.

В Киевской области попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет. В результате падения обломков повреждены частные дома в нескольких общинах области, - сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, ночью российские захватчики атаковали Харьков шестью ракетами С-300.

В Купянском районе Харьковской области потушили пожар после бомбового удара по Куриловской общине.

Согласно последним данным, в результате обстрелов один гражданский получил ранения, были повреждены жилые здания, а также 26 частных автомобилей. Вспыхнул пожар в одном из гаражей. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

Кроме того, враг ударил по Павлоградскому району Днепропетровской области. В результате атаки врага один человек погиб, еще четверо пострадали.

Атака российских дронов на Украину 8 декабря

Ночью армия РФ выпустила по территории нашей страны беспилотники типа Shahed из района Приморско-Ахтарск.

В общей сложности речь идет о 7 дронах.