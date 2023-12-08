Армия РФ выпустила по Украине десятки ракет. Уже известны результаты работы ПВО

Утром 8 декабря российские захватчики выпустили по Украине 19 крылатых ракет Х-101/Х-555.
Россия снова начала бить по Украине десятками ракет
По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, под утро силы противника выпустили по Украине 19 крылатых ракет Х-101/Х-555.
14 из них удалось сбить над Киевской и Днепропетровской областью.
Кроме того, ночью российские захватчики атаковали Харьков шестью ракетами С-300.
В Купянском районе Харьковской области потушили пожар после бомбового удара по Куриловской общине.
Согласно последним данным, в результате обстрелов один гражданский получил ранения, были повреждены жилые здания, а также 26 частных автомобилей. Вспыхнул пожар в одном из гаражей. Возгорание удалось быстро ликвидировать.
Кроме того, враг ударил по Павлоградскому району Днепропетровской области. В результате атаки врага один человек погиб, еще четверо пострадали.
Атака российских дронов на Украину 8 декабря
Ночью армия РФ выпустила по территории нашей страны беспилотники типа Shahed из района Приморско-Ахтарск.
В общей сложности речь идет о 7 дронах.
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