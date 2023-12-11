ПВО уничтожила абсолютно все БПЛА и ракеты во время новой атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО уничтожила абсолютно все БПЛА и ракеты во время новой атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ракета
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Ночью 11 декабря армия РФ снова атаковала Украину беспилотниками типа Shahed из оккупированного Крыма, а также баллистическими ракетами. Нашим силам ПВО удалось уничтожить 18 ударных БПЛА и 8 ракет.

Украинская ПВО продемонстрировала впечатляющие результаты работы 11 декабря

По словам представителей ПС ВСУ, в ночь на 11 декабря 2023 года российские захватчики атаковали Украину беспилотниками типа Shahed из оккупированного Крыма, районы пусков – Чауда, Бельбек.

В общей сложности удалось зафиксировать пуски 18 ударных БпЛА «Shahed-136/131».

Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство – в Николаевской области. Успешно отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины, - сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что около 4 утра 11 декабря армия РФ выпустила по Киевской области восемь баллистических ракет.

Как удалось выяснить, удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области страны-агрессорки

Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Центр». Держим небо! Вместе – к победе! - подчеркивают представители Воздушных Сил ВСУ.

Что известно о последствиях ночной атаки РФ на Украину

В результате уничтожения российских ракет в отдельных районах Киева произошли падения обломков, есть повреждения и пострадавшие.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, четыре человека – все взрослые – пострадали в Дарницком районе в результате ракетной атаки врага. Медики предоставили им помощь на месте.

Также обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада в Дарницком районе, однако никакие разрушения не зафиксированы.

В Николаевской области обломками сбитых дронов повреждены складские помещения агропредприятий и сельскохозяйственная техника в Куцурубской и Снегиревской общинах, частные дома - в Очаковской общине.

Пожары оперативно потушили. Без пострадавших.

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