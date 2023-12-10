Аналитики узнали, какими ракетами РФ хочет истощить украинскую ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики узнали, какими ракетами РФ хочет истощить украинскую ПВО

Аналитики узнали, какими ракетами РФ хочет истощить украинскую ПВО
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Источник:  ISW

При обстреле Киева 8 декабря РФ использовала ракеты-приманки для запутывания и истощения противовоздушной обороны Украины. Однако агрессор не достиг поставленной цели.

РФ пытается истощить украинскую ПВО

В свежем отчете Института отмечается, что один из российских военных блоггеров 9 декабря сообщил об использовании российскими войсками крылатых ракет Х-55, очень похожих на модернизированный вариант ракеты Х-101.

Целью подмены ракет было введение в заблуждение и истощение украинской противовоздушной обороны.

Использование ракет-приманок стало причиной того, что российские ракеты не смогли успешно поразить ни одну цель в Киеве и были сбиты ПВО. Блогер пожаловался, что российским войскам "практически невозможно" запустить достаточное количество ракет-приманок Х-55, чтобы перегрузить украинскую ПВО из-за ограниченного количества бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, - говорится в сообщении.

Институт изучения войны также сообщает, что ранее россияне использовали ракеты Х-55 вместе с другими вариантами ракет и беспилотников в качестве ложных целей или "приманок" для перегрузки украинской ПВО и провоцирования нехватки запасов высокоточных ракет.

Между тем, украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска проводят усиленную воздушную разведку перед масштабными ударами на большие расстояния по целям на востоке и юге Украины.

Эксперт отметил, что перед ракетными ударами 8 декабря россияне провели семь разведывательных полетов, что гораздо больше по сравнению с одним-двумя полетами в предыдущие дни. По его мнению, военные агрессора, вероятно, пытаются противодействовать ограниченной системе ПВО Украины в преддверии ожидаемой широкомасштабной зимней кампании ракетных ударов.

Ракетный обстрел Украины 8 декабря

Утром 8 декабря россияне впервые с 21 сентября применили против Украины ракеты, выпущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Из района города Энгельс в Саратовской области самолеты выпустили 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, силы ПВО Украины сбили 14 из них.

Все ракеты, летевшие на Киев, были сбиты на подлете в столицу. В то же время в Павлоградском районе Днепропетровской области из-за прилетов погиб и ранен.

На Западе предполагается, что массированный российский обстрел 8 декабря является началом зимней кампании ударов РФ.

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