Аналитики узнали, какими ракетами РФ хочет истощить украинскую ПВО

При обстреле Киева 8 декабря РФ использовала ракеты-приманки для запутывания и истощения противовоздушной обороны Украины. Однако агрессор не достиг поставленной цели.
РФ пытается истощить украинскую ПВО
В свежем отчете Института отмечается, что один из российских военных блоггеров 9 декабря сообщил об использовании российскими войсками крылатых ракет Х-55, очень похожих на модернизированный вариант ракеты Х-101.
Целью подмены ракет было введение в заблуждение и истощение украинской противовоздушной обороны.
Институт изучения войны также сообщает, что ранее россияне использовали ракеты Х-55 вместе с другими вариантами ракет и беспилотников в качестве ложных целей или "приманок" для перегрузки украинской ПВО и провоцирования нехватки запасов высокоточных ракет.
Между тем, украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска проводят усиленную воздушную разведку перед масштабными ударами на большие расстояния по целям на востоке и юге Украины.
Эксперт отметил, что перед ракетными ударами 8 декабря россияне провели семь разведывательных полетов, что гораздо больше по сравнению с одним-двумя полетами в предыдущие дни. По его мнению, военные агрессора, вероятно, пытаются противодействовать ограниченной системе ПВО Украины в преддверии ожидаемой широкомасштабной зимней кампании ракетных ударов.
Ракетный обстрел Украины 8 декабря
Утром 8 декабря россияне впервые с 21 сентября применили против Украины ракеты, выпущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Из района города Энгельс в Саратовской области самолеты выпустили 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, силы ПВО Украины сбили 14 из них.
Все ракеты, летевшие на Киев, были сбиты на подлете в столицу. В то же время в Павлоградском районе Днепропетровской области из-за прилетов погиб и ранен.
На Западе предполагается, что массированный российский обстрел 8 декабря является началом зимней кампании ударов РФ.
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