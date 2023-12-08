На Западе заявляют о начале серии зимних ракетных атак армии РФ по Украине — Sky News
Категория
Украина
Дата публикации

На Западе заявляют о начале серии зимних ракетных атак армии РФ по Украине — Sky News

Ту-95
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Источник:  Sky News

Западные аналитики предполагают, что массированная ракетная атака преступной армии РФ по Украине минувшей ночью свидетельствует о начале зимней кампании по атакам на объекты энергетики.

Что известно о признаках обновления армией РФ массированных ракетных атак по Украине

В последние несколько недель мы отмечали, что Россия может начать согласованную зимнюю кампанию ударов по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, и мы оценили, что минувшей ночью Россия, вероятно, попыталась начать эту деятельность, - отметил в комментарии журналистам издание неназванный западный чиновник.

По его словам, минувшей ночью удары по Украине наносились преступниками армии РФ с помощью бомбардировщиков Ту-95, которые до этого фактически не использовались по крайней мере несколько месяцев.

При этом чиновник отметил, что российские оккупанты использовали для ударов высокоточные ракеты.

Несмотря на трагические сообщения о гибели по меньшей мере одного мирного жителя, жаль, судя по всему, минимальный, - подчеркнул собеседник издания.

Он добавил, что проведенная армией РФ атака не была скоординирована с точки зрения предварительной разведки и комбинирования с атаками БПЛА.

Что известно о деталях утренней ракетной атаки армии РФ по Киеву

По информации издания Defense Express, во время утренней ракетной атаки преступной армии РФ по Киеву у части вражеских ракет отсутствовали реальные боеголовки.

В материале издания отмечается, что хотя ранее командование Воздушных сил сообщило, что враг задействовал ракеты Х-555, на самом деле, по крайней мере, часть из них были версией Х-55 с массогабаритным имитатором боеголовки.

Авторы материала отмечают, что о типе ракет можно судить, выходя из фото, оказавшихся в редакции издания.

Обломки указывают, что у вражеских ракет не было вспомогательных крылышек в носовой части корпуса, как на версии Х-555.

Аналитики издания отмечают, что базовая версия Х-55 должна нести ядерный заряд массой 200 кг.

Версия Х-555 несет обычную взрывчатку, поэтому ее боеголовка тяжелее (400 кг) и поэтому требует дополнительных крылышек для балансировки.

Следовательно, отсутствие крылышек на ракете указывает, что она не содержала тяжелую боеголовку со взрывчаткой и не была способна выполнять задачи по поражению наземных объектов.

Издание отмечает, что у врага точно нет дефицита ракет, ведь с сентября их не использовал и только накапливал.

Единственная вероятная версия, для чего выпустили эти ракеты из бомбардировщиков – использовать в качестве "приманки" для "прощупывания" системы противовоздушной обороны вокруг Киева и подготовки к новым ударам, отмечают авторы материала.

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