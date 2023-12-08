На Западе заявляют о начале серии зимних ракетных атак армии РФ по Украине — Sky News

Западные аналитики предполагают, что массированная ракетная атака преступной армии РФ по Украине минувшей ночью свидетельствует о начале зимней кампании по атакам на объекты энергетики.
Что известно о признаках обновления армией РФ массированных ракетных атак по Украине
По его словам, минувшей ночью удары по Украине наносились преступниками армии РФ с помощью бомбардировщиков Ту-95, которые до этого фактически не использовались по крайней мере несколько месяцев.
При этом чиновник отметил, что российские оккупанты использовали для ударов высокоточные ракеты.
Он добавил, что проведенная армией РФ атака не была скоординирована с точки зрения предварительной разведки и комбинирования с атаками БПЛА.
Что известно о деталях утренней ракетной атаки армии РФ по Киеву
По информации издания Defense Express, во время утренней ракетной атаки преступной армии РФ по Киеву у части вражеских ракет отсутствовали реальные боеголовки.
В материале издания отмечается, что хотя ранее командование Воздушных сил сообщило, что враг задействовал ракеты Х-555, на самом деле, по крайней мере, часть из них были версией Х-55 с массогабаритным имитатором боеголовки.
Авторы материала отмечают, что о типе ракет можно судить, выходя из фото, оказавшихся в редакции издания.
Обломки указывают, что у вражеских ракет не было вспомогательных крылышек в носовой части корпуса, как на версии Х-555.
Аналитики издания отмечают, что базовая версия Х-55 должна нести ядерный заряд массой 200 кг.
Версия Х-555 несет обычную взрывчатку, поэтому ее боеголовка тяжелее (400 кг) и поэтому требует дополнительных крылышек для балансировки.
Следовательно, отсутствие крылышек на ракете указывает, что она не содержала тяжелую боеголовку со взрывчаткой и не была способна выполнять задачи по поражению наземных объектов.
Издание отмечает, что у врага точно нет дефицита ракет, ведь с сентября их не использовал и только накапливал.
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