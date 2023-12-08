На Заході заявляють про початок серії зимових ракетних атак армії РФ по Україні — Sky News

Західні аналітики припускають, що масована ракетна атака злочинної армїі РФ по Україні минулої ночі свідчить про початок зимової кампанії з атак на об'єкти енергетики.

Що відомо про ознаки поновлення армією РФ масованих ракетних атак по Україні

В останні кілька тижнів ми наголошували на тому, що Росія може розпочати узгоджену зимову кампанію ударів по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, і ми оцінили, що минулої ночі Росія, ймовірно, спробувала розпочати цю діяльність, - зазначив у коментарі журналістам видання неназваний західний чиновник. Поширити

За його словами, минулої ночі удари по Україні завдавались злочинцями армії РФ за допомогою бомбардувальників Ту-95, які до цього фактично не використовувались прийнамні кілька місяців.

При цьому чиновник зазначив, що російські окупанти використовували для ударів високоточні ракети.

Незважаючи на трагічні повідомлення про загибель щонайменше одного мирного жителя, шкода, зважаючи на все, мінімальна, - підкреслив співрозмовник видання. Поширити

Він додав, що проведена армією РФ атака не була скоординована з точки зору попердньої розвідки та комбінування із атаками БпЛА.

Що відомо про деталі ранкової ракетної атаки армії РФ по Києву

За інформацією видання Defense Express, під час ранкової ракетної атаки злочинної армії РФ по Києву у частини ворожих ракет були відсутні реальні боєголовки.

У матеріалі видання зазначається, що хоча раніше командування Повітряних сил повідомило, що ворог задіяв ракети Х-555, насправді принаймні частина з них були версією Х-55 із масогабаритним імітатором боєголовки.

Автори матеріалу зазначають, що про тип ракет можна судити, виходячі з фото, які опинились у редакції видання.

Уламки вказують, що у ворожих ракет не було допоміжних крилець в носовій частині корпусу, як на версії Х-555.

Аналітики видання зазначають, що базова версія Х-55 має нести ядерний заряд масою 200 кг.

Версія Х-555 несе звичайну вибухівку, тож її боєголовка важча (400 кг) і тому потребує додаткових крилець для балансування.

Відтак, відсутність крилець на ракеті вказує, що вона не містила важкої боєголовки з вибухівкою і не була здатна виконувати завдання по ураженню наземних об’єктів.

Видання наголошує, що ворог точно не має дефіциту ракет, адже з вересня їх не використовував і лише накопичував.