Возобновит ли РФ ракетные удары по Украине с бомбардировщиков Ту-95МС — ответ Воздушных сил

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Россия может повторить удары крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по Украине – оккупанты держали паузу более двух месяцев и, вероятно, накапливали ракеты.
Восстановит ли РФ ракетные удары по Украине с бомбардировщиков Ту-95МС
По его словам, россияне минувшей осенью и зимой потратили более тысячи крылатых ракет. Речь идет об авиационных Х-101, Х-555 и морском базировании "Калибр".
Игнат отметил, что после серии массированных ударов зимой оккупанты взяли паузу, чтобы восстановить запасы крылатых ракет. После этого удары повторились летом, а с конца сентября враг снова взял паузу.
Утром 8 декабря оккупационная армия РФ впервые с 21 сентября 2023 года применили против Украины стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Самолеты выпустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, из которых 14 были сбиты. Ракеты летели в Киев, но цели не достигли, их сбили на подлете. Часть ракет также сбили в Днепропетровской области – было попадание, есть жертва.
Атака российских дронов на Украину 8 декабря
Ночью армия РФ оккупанты выпустила по территории нашей страны беспилотники типа Shahed из района Приморско-Ахтарск.
В общей сложности речь идет о 7 дронах.
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