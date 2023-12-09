Возобновит ли РФ ракетные удары по Украине с бомбардировщиков Ту-95МС — ответ Воздушных сил

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Россия может повторить удары крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по Украине – оккупанты держали паузу более двух месяцев и, вероятно, накапливали ракеты.

Восстановит ли РФ ракетные удары по Украине с бомбардировщиков Ту-95МС

По его словам, россияне минувшей осенью и зимой потратили более тысячи крылатых ракет. Речь идет об авиационных Х-101, Х-555 и морском базировании "Калибр".

Игнат отметил, что после серии массированных ударов зимой оккупанты взяли паузу, чтобы восстановить запасы крылатых ракет. После этого удары повторились летом, а с конца сентября враг снова взял паузу.

Значит ли то, что они будут и дальше ими бить – кто его знает. Поживем увидим. То, что у них нет столько ракет, сколько было в прошлом году, мы уже говорили, – заявил Игнат. Поделиться

Утром 8 декабря оккупационная армия РФ впервые с 21 сентября 2023 года применили против Украины стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Самолеты выпустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, из которых 14 были сбиты. Ракеты летели в Киев, но цели не достигли, их сбили на подлете. Часть ракет также сбили в Днепропетровской области – было попадание, есть жертва.

Атака российских дронов на Украину 8 декабря

Ночью армия РФ оккупанты выпустила по территории нашей страны беспилотники типа Shahed из района Приморско-Ахтарск.

В общей сложности речь идет о 7 дронах.