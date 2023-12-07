Боевики Кадырова обстреляли башню связи в Белгородской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался атакой на высшую связь в Белгородской области РФ. Якобы таким образом его наемники смогли лишить связи ВСУ.

Кадыровцы атаковали башню связи на территории РФ

Кадыров заявил, что его боевики "лишили противника связи, поразив точным залпом башню ретранслятора в Белгородской области".

По словам Кадырова, якобы после этого ВСУ потеряли связь и даже возможность вызвать подкрепление, а боевики "Ахмата" напротив смогли перехватить инициативу.

Отметим, что украинские войска ведут боевые действия исключительно в Украине, освобождая ее территории от российских оккупантов.

Какая ситуация в Белгородской области

В последнее время области РФ, граничащие с Украиной, постоянно находятся под обстрелами. При этом военное руководство оккупантов, обстреливая свою территорию, обвиняет в этом ВСУ.

К примеру, в мае 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Солохи якобы обстреляли украинские военные. В результате атаки по меньшей мере погиб один человек, шестеро получили ранения.

В октябре 2023 года в российском Белгороде жители слышали взрывы, на месте возник пожар. Погибли два человека. Тогда губернатор Белгородской области сообщил, что Белгород атаковал якобы украинский беспилотник.

Также 18 ноября в Валуйках на Белгородщине загорелся военный госпиталь армии РФ. Белгородцы утверждали, что в госпитале выгорело все вчистую. О причине пожара россияне так и не сообщили.