СБУ провела успешную операцию по ликвидации коллаборанта в Белгороде

Спецназначенцы СБУ провели успешную операцию по ликвидации одного из бежавших из Харьковской области российских военных преступников Александра Слисаренко в Белгороде.

Что известно об успешной спецоперации СБУ

По информации издания со ссылкой на источники в правоохранительных органах, 16 ноября в Белгороде был взорван автомобиль, в котором находился Слисаренко.

Он был одним из пособий российских террористов во время оккупации части Харьковской области.

В СБУ отметили, что от полученных ранений коллаборант скончался.

Слисаренко работал в украинских правоохранительных органах, в 2014 году был участником антимайдана в Харькове, в 2021-2022 годах воевал за террористов ЛНР в составе специального подразделения "Рысь".

С лета 2022 стал гауляйтером в Харьковской области, причастный к зверствам относительно местных жителей.

Российские власти умалчивают о ликвидации Слисаренко.

Что известно о реакции кремлевской пропаганды на ликвидацию Украиной их пропагандистов

Представитель МИД РФ Мария Захарова устроила откровенную истерику по поводу ликвидации пропагандиста канала "Россия 24" Бориса Максудова, который был ликвидирован на линии фронта в Украине. При этом кремлевский пропагандист не имел на себе опознавательных знаков печати.

Захарова заявила, что ликвидация военкора Максудова "не останется для киевского режима безнаказанной".