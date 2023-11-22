В оккупированном Бердянске раздался взрыв
Категория
Украина
Дата публикации

В оккупированном Бердянске раздался взрыв

Взрыв
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Источник:  Иван Федоров

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области 22 ноября сообщают о взрыве.

Что известно о взрыве

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, местные жители сообщают о взрыве в Бердянске.

Бердянск. Жители сообщают о взрыве во временно оккупированном городе, – сообщил Федоров.

По его словам, в Бердянске было громко и вчера поздно вечером. оккупанты, как всегда, отчитались о якобы работе ПВО.

Удар по аэродрому в Бердянске

Напомним, несколько недель назад украинские военные ударили по аэродромам окупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные в небольшом количестве.

По информации аналитиков OSINT-проекта Oryx, в результате точных ударов ВСУ ракетами ATACMS по аэродромам армии РФ в Бердянске и Луганске было уничтожено 7 ударных вертолетов Ка-52 Аллигатор и два вертолета Ми-8.

Еще 15 вертолетов – восемь Ка-52 и семь Ми-8 – получили повреждения.

Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов и многое другое.

Позже стало известно, что российские военные сосредоточили свою авиацию на базе в Таганроге после того, как ВСУ нанесли удар ATACMS по их месту базирования в Бердянске.

Возможно, россияне хотят теперь использовать Таганрог не только как новую взлетную площадку для своих ударных вертолетов, но также и как своеобразный "перевалочный пункт" для ремонта своих "бортов" армейской авиации в случае новых ударов ATACMS от Сил обороны Украины по вражеским аэропортам.

В Таганроге, кстати, авиаремонтный завод, но его известная специализация до сих пор была разве что по ремонту и обслуживанию самолетов радиолокационного дозора А-50 и А-50У.

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