В окупованому Бердянську пролунав вибух

Що відомо про вибух

Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, місцеві мешканці повідомляють про вибух у Бердянську.

Бердянськ. Мешканці повідомляють про вибух у тимчасово окупованому місті, - повідомив Федоров. Поширити

За його словами, у Бердянську було гучно і вчора пізно ввечері. Окупанти, як завжди, відзвітували про нібито роботу ППО.

Удар по аеродрому в Бердянську

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.

За інформацією аналітиків OSINT-проєкту Oryx, в результаті влучних ударів ЗСУ ракетами ATACMS по аеродромах армії РФ у Бердянську та Луганську було знищено 7 ударних вертольотів Ка-52 Алігатор і два вертольоти Мі-8.

Ще 15 вертольотів - вісім Ка-52 і сім Мі-8 - отримали пошкодження.

Сили спеціальних операцій повідомили, що в результаті спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів та багато іншого.

Пізніше стало відомо, що російські військові зосередили свою авіацію на базі у Таганрозі після того, як ЗСУ завдали удару ATACMS по їх місцю базування у Бердянську.

Можливо, росіяни хочуть тепер використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для своїх ударних гелікоптерів, але також і як своєрідний "перевалочний пункт" для ремонту своїх "бортів" армійської авіації у випадку нових ударів ATACMS від Сил оборони України по ворожим летовищам.

У Таганрозі, до речі, є авіаремонтний завод, але його відома спеціалізація досі була хіба що по ремонту та обслуговуванню літаків радіолокаційного дозору А-50 та А-50У.