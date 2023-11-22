В окупованому Бердянську пролунав вибух

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області 22 листопада повідомляють про вибух.
Що відомо про вибух
Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, місцеві мешканці повідомляють про вибух у Бердянську.
За його словами, у Бердянську було гучно і вчора пізно ввечері. Окупанти, як завжди, відзвітували про нібито роботу ППО.
Удар по аеродрому в Бердянську
Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.
За інформацією аналітиків OSINT-проєкту Oryx, в результаті влучних ударів ЗСУ ракетами ATACMS по аеродромах армії РФ у Бердянську та Луганську було знищено 7 ударних вертольотів Ка-52 Алігатор і два вертольоти Мі-8.
Ще 15 вертольотів - вісім Ка-52 і сім Мі-8 - отримали пошкодження.
Сили спеціальних операцій повідомили, що в результаті спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів та багато іншого.
Пізніше стало відомо, що російські військові зосередили свою авіацію на базі у Таганрозі після того, як ЗСУ завдали удару ATACMS по їх місцю базування у Бердянську.
Можливо, росіяни хочуть тепер використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для своїх ударних гелікоптерів, але також і як своєрідний "перевалочний пункт" для ремонту своїх "бортів" армійської авіації у випадку нових ударів ATACMS від Сил оборони України по ворожим летовищам.
У Таганрозі, до речі, є авіаремонтний завод, але його відома спеціалізація досі була хіба що по ремонту та обслуговуванню літаків радіолокаційного дозору А-50 та А-50У.
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