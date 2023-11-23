СБУ провела успішну операцію з ліквідації колаборанта у Бєлгороді

Спецпризначенці СБУ провели успішну операцію з ліквідації одного з посібників російських військових злочинців, який втік з Харківської області, Олександра Слісаренка у Бєлгороді.

Що відомо про успішну спецоперацію СБУ

За інформацією видання із посиланням на джерела у правоохоронних органах, 16 листопада у Бєлгороді було підірвано автівку, у якій знаходився Слісаренко.

Він був одним з посібників російських терористів під час окупації частини Харківської області.

В СБУ зазначили, що від отриманих поранень колаборант помер.

Слісаренко працював в українських правоохоронних органах, у 2014 році був учасником антимайдану у Харкові, у 2021-2022 роках воював за терористів ЛНР у складі спеціального підрозділу "Рись".

З літа 2022 року став гауляйтером у Харківській області, причетний до звірств щодо місцевих мешканців.

Російська влада замовчує про ліквідацію Слісаренка.

Що відомо про реакцію кремлівської пропаганди на ліквідацію Україною їхніх пропагандистів

Представниця МЗС РФ Марія Захарова влаштувала відверту істерику з приводу ліквідації пропагандиста каналу "Росія 24" Бориса Максудова, якого було ліквідовано на лінії фронту в Україні. При цьому кремлівський пропагандист не мав на собі розпізнавальних знаків преси.

Захарова заявила, що ліквідація воєнкора Максудова "не залишиться для київського режиму безкарною".