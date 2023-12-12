Силы ПВО ночью уничтожили над Украиной ударные дроны и ракеты

В ночь на 12 декабря российские оккупанты атаковали Украину 15 ударными БпЛА «Shahed-136/131» и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Силы ПВО сбили девять беспилотников и две ракеты.

Атака беспилотников 12 декабря

Воздушные силы сообщают, что оккупанты атаковали беспилотниками типа Shahed из оккупированного Крыма, на этот раз из района Балаклавы.

Всего зафиксированы пуски 15 ударных БПЛА «Shahed-136/131», девять из которых были уничтожены в разных областях Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны. Поделиться

Также вечером 11 декабря зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Восток» уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 на Запорожье и Днепропетровщине.

Последствия обстрелов Украины

На Днепропетровщине вечером в Синельниковском районе сбили вражеский беспилотник. По Никопольщине агрессор избивал из тяжелой артиллерии. Целил по Покровской сельской и Марганецкой общинах.

В Харьковской области за сутки артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись более 19 населенным пунктам Харьковщины: Охримовка, Волчанск, Бударки Чугуевского района, Плетеновка, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района и др.

В Херсонской области противник совершил 125 обстрелов, выпустив 597 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Один человек погиб, еще 4 – получили ранения.