Сили ППО вночі знищили над Україною ударні дрони та ракети

У ніч на 12 грудня російські окупанти атакували Україну 15 ударними БпЛА «Shahed-136/131» та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Сили ППО збили 9 безпілотників та дві ракети.
Атака безпілотників 12 грудня
Повітряні сили повідомляють, що окупанти атакували безпілотниками типу «Shahed» із окупованого Криму, цього разу з району Балаклави.
Також ввечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Наслідки обстрілів України
На Дніпропетровщині ввечері у Синельниківському районі збили ворожий безпілотник. По Нікопольщині агресор бив з важкої артилерії. Цілив по Покровській сільській та Марганецькій громадах.
На Харківщині за добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 19 населених пунктів Харківщини: Охрімівка, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району, Плетенівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін.
На Херсонщині противник здійснив 125 обстрілів, випустивши 597 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Одна людина загинула, ще 4 - дістали поранення.
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