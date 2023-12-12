Сили ППО вночі знищили над Україною ударні дрони та ракети

У ніч на 12 грудня російські окупанти атакували Україну 15 ударними БпЛА «Shahed-136/131» та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Сили ППО збили 9 безпілотників та дві ракети.

Атака безпілотників 12 грудня

Повітряні сили повідомляють, що окупанти атакували безпілотниками типу «Shahed» із окупованого Криму, цього разу з району Балаклави.

Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131», дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони. Поширити

Також ввечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Наслідки обстрілів України

На Дніпропетровщині ввечері у Синельниківському районі збили ворожий безпілотник. По Нікопольщині агресор бив з важкої артилерії. Цілив по Покровській сільській та Марганецькій громадах.

На Харківщині за добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 19 населених пунктів Харківщини: Охрімівка, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району, Плетенівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін.

На Херсонщині противник здійснив 125 обстрілів, випустивши 597 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Одна людина загинула, ще 4 - дістали поранення.