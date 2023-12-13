Зеленский прибыл в Норвегию – видео

Президент Украины Владимир Зеленский после поездки в США прибыл с визитом в Норвегию. Его в рамках визита примет премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Что известно о визите Зеленского в Норвегию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло для участия во втором саммите "Украина – Северная Европа". В частности, планируется двусторонние переговоры с его участниками.

Прибыл в Осло для участия во втором Саммите Украина – Северная Европа. Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе, - рассказал Зеленский, добавив, что главная цель - безопасность и справедливый и крепкий мир на континенте. Поделиться

Также президент проведет двусторонние переговоры с участниками саммита.

Встретлюсь с Его Величеством Королем Гаральдом V, посетю Стортинг, пообщаюсь с норвежскими политиками и предпринимателями. Лично благодарю Норвегию за всю очень своевременную и принципиальную поддержку, которую она оказывала Украине с начала полномасштабного вторжения, - добавил он. Поделиться

Как Норвегия поддерживает Украину

19 сентября стало известно, что Норвегия в рамках военной помощи передаст Украине около 50 гусеничных транспортеров M548 (NM199) для перевозки грузов по бездорожью.

4 октября правительство Норвегии очертило планы увеличить оборонный бюджет страны на 20% с акцентом на поддержку Украины.

11 октября страна приняла выделить Украине 200 млн. норвежских крон (около 17,4 млн. евро) на разминирование территории.

18 октября в Министерстве энергетики Украины сообщили, что норвежское правительство выделяет 1,5 млрд. крон для обеспечения импорта газа и электроэнергии в Украину через Европейский банк реконструкции и развития.

13 ноября Норвегия выделила 1 миллиард крон (около 84,1 млн евро или 89,8 млн долл.) на гуманитарную помощь для Украины.

А 22 ноября страна внесла 240 миллионов норвежских крон (около 22 млн долл.) в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE), основанный Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций Всемирного банка (MIGA).

Норвегия, как известно, является одной из участниц коалиции по F-16 для Украины, а также в партнерстве с Британией будет способствовать стратегическому усилению Военно-морских сил Украины.

Кроме того, страна в сотрудничестве с соседями будет покупать артиллерийские снаряды для Украины, а также регулярно предоставляет средства на гуманитарную помощь.