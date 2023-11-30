Норвегия выделит 23 млн долл на продовольственную безопасность Украины

Норвегия объявила о выделении 250 млн норвежских крон (23,18 млн долл) в рамках 5-летней программы поддержки Украины.

Новая помощь Украине от Норвегии

Норвегия передаст 250 млн норвежских крон (приблизительно 23,18 млн долл или 21,28 млн евро) на продовольственную безопасность в Украине через программу Нансена.

Об этом сообщило правительство страны.

На Втором международном саммите по продовольственной безопасности, состоявшемся 30 ноября, Норвегия объявила о выделении Украине 250 млнв норвежских крон (23,18 млн долл) в рамках 5-летней программы поддержки Украины.

Из этих денег:

примерно 4,6 млн долл пойдет на программу "Зерно из Украины" (Grain from Ukraine), которую администрирует Всемирная продовольственная программа;

еще 4,6 млн долл будет выделено в Трастовый фонд помощи Украине, восстановление, реконструкцию и реформы (URTF) Всемирного банка;

13,9 млн долл будут переданы Всемирной продовольственной программе в ответ на ее экстренный запрос по Украине.

Grain From Ukraine – гуманитарная продовольственная программа, начатая Киевом в ноябре 2022 года. В рамках инициативы собираются средства на экспорт зерна из Украины в беднейшие страны мира.

К программе присоединились более 30 стран и международных организаций.

Норвегия поддерживает Украину

12 июля министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грамм на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил передачу Украине двух систем NASAMS и тысячи беспилотников Black Hornet, используемых для разведки и идентификации целей.

24 августа власти Норвегии приняли решение передать Украине зенитные ракеты в комплексы IRIS-T, оборудование для разминирования, а также истребители F-16.

19 сентября стало известно, что Норвегия в рамках военной помощи передаст Украине около 50 гусеничных транспортеров M548 (NM199) для перевозки грузов по бездорожью.

4 октября правительство Норвегии очертило планы увеличить оборонный бюджет страны на 20% с акцентом на поддержку Украины.

11 октября страна приняла выделить Украине 200 млн. норвежских крон (около 17,4 млн. евро) на разминирование территории.

18 октября в Министерстве энергетики Украины сообщили, что норвежское правительство выделяет 1,5 млрд. крон для обеспечения импорта газа и электроэнергии в Украину через Европейский банк реконструкции и развития.

13 ноября Норвегия выделила 1 млрд крон (около 84,1 млн евро или 89,8 млн долл.) на гуманитарную помощь для Украины.

А 22 ноября страна внесла 240 млн норвежских крон (около 22 млн долл) в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE), основанный Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций Всемирного банка (MIGA).