Норвегія виділить 23 млн дол на продовольчу безпеку України

Норвегія оголосила про виділення Україні 250 млн норвезьких крон (23,18 млн дол) у межах 5-річної програми підтримки України.

Нова допомога Україні від Норвегії

Норвегія передасть 250 млн норвезьких крон (приблизно 23,18 млн дол або 21,28 млн євро) на продовольчу безпеку в Україні через програму Нансена.

Про це повідомив уряд країни.

На Другому міжнародному саміті з продовольчої безпеки, що відбувся 30 листопада, Норвегія оголосила про виділення Україні 250 млн норвезьких крон (23,18 млн дол) у межах 5-річної програми підтримки України. Із цих грошей:

приблизно 4,6 млн дол піде на програму "Зерно з України" (Grain from Ukraine), яку адмініструє Всесвітня продовольча програма;

ще 4,6 млн дол буде виділено до Трастового фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ (URTF) Світового банку;

13,9 млн дол будуть передані Всесвітній продовольчій програмі у відповідь на її екстрений запит щодо України.

Grain From Ukraine – гуманітарна продовольча програма, започаткована Києвом у листопаді 2022 року. В рамках ініціативи збираються кошти на експорт зерна з України до найбідніших країн світу.

До програми приєдналися понад 30 країн та міжнародних організацій.

Норвегія підтримує Україну

12 липня міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам на полях саміту НАТО у Вільнюсі заявив передачу Україні двох систем NASAMS і тисячі безпілотників Black Hornet, які використовується для розвідки та ідентифікації цілей.

24 серпня влада Норвегії ухвалила рішення передати Україні зенітні ракети до комплексів IRIS-T, обладнання для розмінування, а також винищувачі F-16.

19 вересня стало відомо, що Норвегія в межах військової допомоги передасть Україні близько 50 гусеничних транспортерів M548 (NM199) для перевезення вантажів по бездоріжжю.

4 жовтня уряд Норвегії окреслив плани збільшити оборонний бюджет країни на 20% з акцентом на підтримку України.

11 жовтня країна ухвалила виділити Україні 200 млн норвезьких крон (близько 17,4 млн євро) на розмінування території.

18 жовтня в Міністерстві енергетики України повідомили, що норвезький уряд виділяє 1,5 млрд крон для забезпечення імпорту газу та електроенергії в Україну через Європейський банк реконструкції та розвитку.

13 листопада Норвегія виділила 1 мільярд крон (приблизно 84,1 млн євро або 89,8 млн дол) на гуманітарну допомогу для України.

А 22 листопада країна внесла 240 мільйонів норвезьких крон (приблизно 22 млн дол) до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE), заснованого Багатостороннім агентством з гарантій інвестицій Світового банку (MIGA).