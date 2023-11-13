Норвегія надасть Україні 84 млн євро гуманітарної допомоги

В першу чергу допомога Норвегії спрямована для тих, хто втратив житло і має обмежений доступ до їжі, чистої питної води та предметів гігієни через повномасштабну війну Росії проти України.

Норвегія допоможе Україні

Норвегія 13 листопада оголосила про надання Україні 84 млн євро гуманітарної допомоги. Гроші мають бути спрямовані на освіту, охорону здоров'я і розмінування

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС країни.

Зараз на українців чекає нова холодна зима війни. Майже 18 млн людей потребують гуманітарної допомоги. Жорстока загарбницька війна Росії проти українського народу триває повною силою, – сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Поширити

За словами дипломата, в першу чергу допомога спрямована для тих, хто втратив житло і має обмежений доступ до їжі, чистої питної води та предметів гігієни. Гроші також підуть на освіту, охорону здоров'я та психосоціальну підтримку, а також на захист цивільного населення, зокрема на гуманітарне розмінування.

Вказується, що співпраця з іноземними донорами робить Україну більш стійкою та запобігає подальшому погіршенню гуманітарної ситуації.

У жовтні президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії актуальну ситуацію на фронті й подальшу оборонну співпрацю між країнами. Особливу увагу приділили темі посилення української системи ППО для захисту критичної інфраструктури, портів і зернового коридору.

Норвегія масово приймає українських біженців

У Норвегії спостерігається різке збільшення потоку українських біженців. У зв'язку із цим створять 3000 додаткових місць у центрах екстреного прийому.

Упродовж останнього місяця понад половина всіх українців, які прибули до скандинавського регіону, звернулися до Норвегії.

Норвезький Директорат у справах іноземців повідомив про різке збільшення числа прибуттів біженців із України упродовж останнього місяця. Щотижня до країни стали приїжджати понад 1000 українців.

За останні чотири тижні близько 60% усіх українців, які прибули до скандинавських країн, звернулися до Норвегії, – розповів директор UDI Фроде Форфанг. Поширити

Вважається, що дві третини біженців прибули безпосередньо з України, а третина жили в іншій європейській країні до приїзду до Норвегії.

Через наплив втікачів від війни центр прийому в Роде працює з високою завантаженістю.