Норвегия предоставит Украине 84 млн евро гуманитарной помощи

В первую очередь помощь Норвегии направлена для тех, кто потерял жилье и имеет ограниченный доступ к пище, чистой питьевой воде и предметам гигиены из-за полномасштабной войны России против Украины.

Норвегия поможет Украине

Норвегия 13 ноября объявила о предоставлении Украине 84 млн евро гуманитарной помощи. Деньги должны быть направлены на образование, здравоохранение и разминирование.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД страны .

Сейчас украинцев ждет новая холодная зима войны. Около 18 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. Жестокая захватническая война России против украинского народа продолжается полной силой, – сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Поделиться

По словам дипломата, в первую очередь помощь направлена для тех, кто потерял жилье и имеет ограниченный доступ к пище, чистой питьевой воде и предметам гигиены. Деньги также пойдут на образование, здравоохранение и психосоциальную поддержку, а также на защиту гражданского населения, в частности, на гуманитарное разминирование.

Указывается, что сотрудничество с иностранными донорами делает Украину более устойчивой и предотвращает дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Норвегии актуальную ситуацию на фронте и дальнейшее сотрудничество между странами. Особое внимание было уделено усилению украинской системы ПВО для защиты критической инфраструктуры, портов и зернового коридора.

Норвегия массово принимает украинских беженцев

В Норвегии наблюдается резкое увеличение потока украинских беженцев. В этой связи создадут 3000 дополнительных мест в центрах экстренного приема.

За последний месяц более половины всех украинцев, прибывших в скандинавский регион, обратились в Норвегию.

Норвежский Директорат по делам иностранцев сообщил о резком увеличении числа прибытий беженцев из Украины за последний месяц. Еженедельно в страну стали приезжать более 1000 украинцев.

За последние четыре недели около 60% всех украинцев, прибывших в скандинавские страны, обратились в Норвегию, – рассказал директор UDI Фроде Форфанг. Поделиться

Считается, что две трети беженцев прибыли непосредственно из Украины, треть жили в другой европейской стране до приезда в Норвегию.

Из-за наплыва беглецов от войны центр приема в Роде работает с высокой загруженностью.