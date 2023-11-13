Норвегия предоставит Украине 84 млн евро гуманитарной помощи

В первую очередь помощь Норвегии направлена для тех, кто потерял жилье и имеет ограниченный доступ к пище, чистой питьевой воде и предметам гигиены из-за полномасштабной войны России против Украины.
Норвегия поможет Украине
Норвегия 13 ноября объявила о предоставлении Украине 84 млн евро гуманитарной помощи. Деньги должны быть направлены на образование, здравоохранение и разминирование.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД страны .
По словам дипломата, в первую очередь помощь направлена для тех, кто потерял жилье и имеет ограниченный доступ к пище, чистой питьевой воде и предметам гигиены. Деньги также пойдут на образование, здравоохранение и психосоциальную поддержку, а также на защиту гражданского населения, в частности, на гуманитарное разминирование.
Указывается, что сотрудничество с иностранными донорами делает Украину более устойчивой и предотвращает дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Норвегии актуальную ситуацию на фронте и дальнейшее сотрудничество между странами. Особое внимание было уделено усилению украинской системы ПВО для защиты критической инфраструктуры, портов и зернового коридора.
Норвегия массово принимает украинских беженцев
В Норвегии наблюдается резкое увеличение потока украинских беженцев. В этой связи создадут 3000 дополнительных мест в центрах экстренного приема.
За последний месяц более половины всех украинцев, прибывших в скандинавский регион, обратились в Норвегию.
Норвежский Директорат по делам иностранцев сообщил о резком увеличении числа прибытий беженцев из Украины за последний месяц. Еженедельно в страну стали приезжать более 1000 украинцев.
Считается, что две трети беженцев прибыли непосредственно из Украины, треть жили в другой европейской стране до приезда в Норвегию.
Из-за наплыва беглецов от войны центр приема в Роде работает с высокой загруженностью.
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