В Норвегии резко возросло количество украинских беженцев

Норвежский Директорат по делам иностранцев сообщил о резком увеличении числа беженцев из Украины за последний месяц. Еженедельно в страну стали приезжать более 1000 украинцев.

Норвегия массово принимает украинских беженцев

В Норвегии наблюдается резкое увеличение потока украинских беженцев. В этой связи создадут 3000 дополнительных мест в центрах экстренного приема.

За последний месяц более половины всех украинцев, прибывших в скандинавский регион, обратились в Норвегию.

Норвежский Директорат по делам иностранцев сообщил о резком увеличении числа прибытий беженцев из Украины за последний месяц. Еженедельно в страну стали приезжать более 1000 украинцев.

За последние четыре недели около 60% всех украинцев, прибывших в скандинавские страны, обратились в Норвегию, – рассказал директор UDI Фроде Форфанг. Поделиться

Считается, что две трети беженцев прибыли непосредственно из Украины, треть жили в другой европейской стране до приезда в Норвегию.

Из-за наплыва беглецов от войны центр приема в Роде работает с высокой загруженностью.

В связи с увеличением прибытий в скором времени мы создадим от 2500 до 3000 дополнительных мест. Будет создано несколько новых помещений. Также мы отложим планы по закрытию некоторых существующих экстренных пунктов. Возможно, возникнет необходимость в быстром увеличении количества мест, если прибытие будет продолжаться такими темпами, – добавил чиновник. Поделиться

Учитывая рост числа прибывших, темпы расселения в муниципалитетах должны быть увеличены, чтобы предотвратить длительное пребывание людей в пунктах временного приема. Ожидается, что в 2024 году потребуется размещение 35 000 беженцев.

Это беспрецедентное явление в Норвегии – расселить столько беженцев за столь короткое время. Но получение статуса резидента – это только начало. Если мы хотим быстро интегрировать столько людей, нужно, чтобы как можно больше вышли на работу. Так можно стать финансово независимыми и выучить норвежский язык, – отметила директор IMDi Либе Рибер-Мон. Поделиться

Ожидается, что значительное количество украинцев осенью окончат учебные программы и начнут работать. С начала войны из Украины в Норвегию прибыли более 63 тысяч беженцев. 51 тысячи из них уже проживают или собираются стать резидентами муниципалитета.

Власти Швейцарии планируют сократить число украинских беженцев в стране

Власти Швейцарии разработали план по добровольному возвращению беженцев в Украину. Он предусматривает, что статус временной защиты S прекратит действие в 2024-2025 годах, а также предлагает выплаты до 4355 долларов, чтобы стимулировать украинцев выезжать раньше срока.

Издание Swissinfo отмечает, что ознакомилось с документами, разработанными Государственным Госсекретариатом по миграции (SEM) и властями кантонов (административных единиц Швейцарии).

По расчетам местных властей, к 2024-2025 годам, когда статус временной защиты будет отменен, Швейцарию смогут покинуть около 70 тысяч украинских беженцев. Доля добровольных возвратов (до истечения срока пребывания) составит 80%, ожидается в Швейцарии.