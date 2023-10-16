В Норвегии резко возросло количество украинских беженцев

Норвежский Директорат по делам иностранцев сообщил о резком увеличении числа беженцев из Украины за последний месяц. Еженедельно в страну стали приезжать более 1000 украинцев.
Норвегия массово принимает украинских беженцев
В Норвегии наблюдается резкое увеличение потока украинских беженцев. В этой связи создадут 3000 дополнительных мест в центрах экстренного приема.
За последний месяц более половины всех украинцев, прибывших в скандинавский регион, обратились в Норвегию.
Норвежский Директорат по делам иностранцев сообщил о резком увеличении числа прибытий беженцев из Украины за последний месяц. Еженедельно в страну стали приезжать более 1000 украинцев.
Считается, что две трети беженцев прибыли непосредственно из Украины, треть жили в другой европейской стране до приезда в Норвегию.
Из-за наплыва беглецов от войны центр приема в Роде работает с высокой загруженностью.
Учитывая рост числа прибывших, темпы расселения в муниципалитетах должны быть увеличены, чтобы предотвратить длительное пребывание людей в пунктах временного приема. Ожидается, что в 2024 году потребуется размещение 35 000 беженцев.
Ожидается, что значительное количество украинцев осенью окончат учебные программы и начнут работать. С начала войны из Украины в Норвегию прибыли более 63 тысяч беженцев. 51 тысячи из них уже проживают или собираются стать резидентами муниципалитета.
Власти Швейцарии планируют сократить число украинских беженцев в стране
Власти Швейцарии разработали план по добровольному возвращению беженцев в Украину. Он предусматривает, что статус временной защиты S прекратит действие в 2024-2025 годах, а также предлагает выплаты до 4355 долларов, чтобы стимулировать украинцев выезжать раньше срока.
Издание Swissinfo отмечает, что ознакомилось с документами, разработанными Государственным Госсекретариатом по миграции (SEM) и властями кантонов (административных единиц Швейцарии).
По расчетам местных властей, к 2024-2025 годам, когда статус временной защиты будет отменен, Швейцарию смогут покинуть около 70 тысяч украинских беженцев. Доля добровольных возвратов (до истечения срока пребывания) составит 80%, ожидается в Швейцарии.
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