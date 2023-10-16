У Норвегії різко зросла кількість українських біженців

Норвезький Директорат у справах іноземців повідомив про різке збільшення числа біженців із України упродовж останнього місяця. Щотижня до країни стали приїжджати понад 1000 українців.

Норвегія масово приймає українських біженців

У Норвегії спостерігається різке збільшення потоку українських біженців. У зв'язку із цим створять 3000 додаткових місць у центрах екстреного прийому.

Упродовж останнього місяця понад половина всіх українців, які прибули до скандинавського регіону, звернулися до Норвегії.

Норвезький Директорат у справах іноземців повідомив про різке збільшення числа прибуттів біженців із України упродовж останнього місяця. Щотижня до країни стали приїжджати понад 1000 українців.

За останні чотири тижні близько 60% усіх українців, які прибули до скандинавських країн, звернулися до Норвегії, – розповів директор UDI Фроде Форфанг. Поширити

Вважається, що дві третини біженців прибули безпосередньо з України, а третина жили в іншій європейській країні до приїзду до Норвегії.

Через наплив втікачів від війни центр прийому в Роде працює з високою завантаженістю.

У зв'язку зі збільшенням прибуттів незабаром ми створимо від 2500 до 3000 додаткових місць. Буде створено кілька нових приміщень. Також ми відкладемо плани щодо закриття деяких існуючих екстрених пунктів. Можливо, виникне необхідність у швидкому збільшенні кількості місць, якщо прибуття продовжуватиметься такими темпами, – додав чиновник. Поширити

З огляду на зростання кількості прибулих, темпи розселення у муніципалітетах мають бути збільшені, щоб запобігти довгому перебуванню людей в пунктах тимчасового прийому. Очікується, що в 2024 році буде потреба у розміщенні 35 000 біженців.

Це безпрецедентне явище в Норвегії – розселити стільки біженців за такий короткий час. Але отримання статусу резидента – це лише початок. Якщо ми хочемо швидко інтегрувати стільки людей, треба, щоб якомога більше вийшли на роботу. Так можна стати фінансово незалежними та вивчити норвезьку мову, – зауважила директор IMDi Лібе Рібер-Мон. Поширити

Очікується, що значна кількість українців восени закінчать навчальні програми та почнуть працювати. З початку війни з України до Норвегії прибули понад 63 тисячі біженців. 51 тисяч із них уже проживають або збираються стати резидентами муніципалітету.

Влада Швейцарії планує скоротити число українських біженців у країні

Влада Швейцарії розробила план з добровільного повернення біженців в Україну. Він передбачає, що статус тимчасового захисту "S" припинить дію у 2024-2025 роках, а також пропонує виплати до 4355 доларів, щоби стимулювати українців виїжджати раніше терміну.

Видання Swissinfo зазначає, що ознайомилося з документами, розробленими Державним Держсекретаріатом з міграції (SEM) та владою кантонів (адміністративних одиниць Швейцарії).

За розрахунками місцевої влади, до 2024-2025 року, коли статус тимчасового захисту буде скасовано, Швейцарію зможуть залишити близько 70 тисяч українських біженців. Частка добровільних повернень (до закінчення терміну перебування) становитиме 80%, очікують у Швейцарії.