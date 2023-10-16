У Норвегії різко зросла кількість українських біженців

Норвезький Директорат у справах іноземців повідомив про різке збільшення числа біженців із України упродовж останнього місяця. Щотижня до країни стали приїжджати понад 1000 українців.
Норвегія масово приймає українських біженців
У Норвегії спостерігається різке збільшення потоку українських біженців. У зв'язку із цим створять 3000 додаткових місць у центрах екстреного прийому.
Упродовж останнього місяця понад половина всіх українців, які прибули до скандинавського регіону, звернулися до Норвегії.
Норвезький Директорат у справах іноземців повідомив про різке збільшення числа прибуттів біженців із України упродовж останнього місяця. Щотижня до країни стали приїжджати понад 1000 українців.
Вважається, що дві третини біженців прибули безпосередньо з України, а третина жили в іншій європейській країні до приїзду до Норвегії.
Через наплив втікачів від війни центр прийому в Роде працює з високою завантаженістю.
З огляду на зростання кількості прибулих, темпи розселення у муніципалітетах мають бути збільшені, щоб запобігти довгому перебуванню людей в пунктах тимчасового прийому. Очікується, що в 2024 році буде потреба у розміщенні 35 000 біженців.
Очікується, що значна кількість українців восени закінчать навчальні програми та почнуть працювати. З початку війни з України до Норвегії прибули понад 63 тисячі біженців. 51 тисяч із них уже проживають або збираються стати резидентами муніципалітету.
Влада Швейцарії планує скоротити число українських біженців у країні
Влада Швейцарії розробила план з добровільного повернення біженців в Україну. Він передбачає, що статус тимчасового захисту "S" припинить дію у 2024-2025 роках, а також пропонує виплати до 4355 доларів, щоби стимулювати українців виїжджати раніше терміну.
Видання Swissinfo зазначає, що ознайомилося з документами, розробленими Державним Держсекретаріатом з міграції (SEM) та владою кантонів (адміністративних одиниць Швейцарії).
За розрахунками місцевої влади, до 2024-2025 року, коли статус тимчасового захисту буде скасовано, Швейцарію зможуть залишити близько 70 тисяч українських біженців. Частка добровільних повернень (до закінчення терміну перебування) становитиме 80%, очікують у Швейцарії.
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