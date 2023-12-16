Певец и боец ВСУ Андрей Хливнюк озвучил свой прогноз относительно продолжительности войны

Фронтмен известной украинской группы “Бумбокс” Андрей Хливнюк решил добровольно встать на защиту родины после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Он поделился своими мыслями о продолжительности войны и дальнейшем развитии событий на фронте.
Хлывнюк не верит, что война закончится быстро
По мнению артиста, не стоит рассчитывать на то, что война закончится скоро.
Именно поэтому Андрей Хливнюк призывает украинских граждан не ждать, пока придет повестка, а сделать все возможное для того, чтобы наша страна разгромила Россию на поле боя как можно скорее.
По словам бойца ВСУ, очень важно помогать нашей армии уже сейчас, ведь с началом полномасштабного вторжения жизнь украинцев разделилась на до и после и уже никогда не будет такой, как раньше.
Андрей Хливнюк обращает внимание на то, что многие партнеры Украины питают надежду на то, что они смогут переждать эту войну, однако это невозможно.
Bild сообщает об изменении стратегии украинской армии
Согласно данным военного обозревателя немецкого издания Bild Юлиана Репке, командование ВСУ решило изменить стратегию в войне против России.
Именно поэтому украинские воины не сконцентрировались на наступлении и удержании невыгодных для обороны участков, а пытаются уничтожить как можно больше личного состава армии РФ.
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