Гуменюк раскрыла планы солдат РФ на левом берегу Херсона

Согласно данным главы Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, у российских захватчиков на левобережье Херсонской области появляется все больше проблем, с которыми они не могут справиться.
Что происходит на левом берегу Херсона
По словам Натальи Гуменюк, в группировке "Днепр", которой командует генерал-полковник Михаил Теплинский, появились новые серьезные проблемы.
В первую очередь речь идет о том, что оккупант начал формировать штурмовые подразделения из офицеров, которые не имеют мотивации, не соблюдают дисциплину и не умеют руководить подчиненными.
Теплинский вынужден это делать на фоне сложностей с личным составом.
По ее убеждению, российские захватчики вынуждены переформатировать свои подразделения, поскольку столкнулись сразу с несколькими проблемами.
В первую очередь речь идет о:
чрезвычайно расшатанном морально-психологическом состоянии личного состава;
беспорядке в управлении;
масштабных потерях в живой силе и технике.
Сейчас армия РФ готовится к очередному событию, к которому нужны "победы", – это предстоящие президентские выборы в России. Они состоятся 17 марта 2024 года.
Что известно о новых успехах ВСУ по состоянию на 16 декабря
Украинские защитники удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области, а также ежедневно уничтожают силы врага.
В течение суток украинская авиация нанесла удары по 21 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.
Кроме того, отмечается, подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 средства противовоздушной обороны, 12 артиллерийских средств, 2 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника.
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