Гуменюк раскрыла планы солдат РФ на левом берегу Херсона

Согласно данным главы Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, у российских захватчиков на левобережье Херсонской области появляется все больше проблем, с которыми они не могут справиться.

Что происходит на левом берегу Херсона

По словам Натальи Гуменюк, в группировке "Днепр", которой командует генерал-полковник Михаил Теплинский, появились новые серьезные проблемы.

В первую очередь речь идет о том, что оккупант начал формировать штурмовые подразделения из офицеров, которые не имеют мотивации, не соблюдают дисциплину и не умеют руководить подчиненными.

Теплинский вынужден это делать на фоне сложностей с личным составом.

Это одно из сложных решений, которое россияне привыкли принимать на Юге Украины, – объясняет Наталья Гуменюк. Поделиться

По ее убеждению, российские захватчики вынуждены переформатировать свои подразделения, поскольку столкнулись сразу с несколькими проблемами.

В первую очередь речь идет о:

чрезвычайно расшатанном морально-психологическом состоянии личного состава;

беспорядке в управлении;

масштабных потерях в живой силе и технике.

Российские подразделения на южном направлении демотивированы, потому что они хотели бы закрепиться на втором железобетонном рубеже обороны и переждать сложные погодные условия. В то же время, военно-политическое руководство требует от них "побед". Поделиться

Сейчас армия РФ готовится к очередному событию, к которому нужны "победы", – это предстоящие президентские выборы в России. Они состоятся 17 марта 2024 года.

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Украинские защитники удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области, а также ежедневно уничтожают силы врага.

В течение суток украинская авиация нанесла удары по 21 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

Кроме того, отмечается, подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 средства противовоздушной обороны, 12 артиллерийских средств, 2 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника.