Убивать, убивать и убивать. Bild заявила об изменении стратегии ВСУ

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке утверждает, что Вооруженные Силы Украины решили изменить стратегию в войне против России. Согласно его данным, сейчас бойцы ВСУ не сосредотачиваются на наступлении и удерживании невыгодных для обороны участков, а пытаются уничтожить как можно больше личного состава армии РФ.

ВСУ делают все возможное, чтобы массово ликвидировать солдат РФ

Как утверждает Юлиан Репке, новая военная стратегия Украины – "убивать, убивать и убивать".

Он также пишет о том, что украинские власти якобы отсрочили планы по быстрой деоккупации захваченных территорий.

Военный обозреватель делится такой информацией со ссылкой на свои анонимные источники.

Юлиан Репке уверяет, что по состоянию на сегодня ключевая задача украинской армии — нанести как можно больший вред живой силе армии врага.

Приоритетом становится даже не оборона, а ликвидация по возможности большего количества российских солдат с минимальными потерями для собственных сил. Поделиться

По словам одного из инсайдеров издания, "сейчас больше нет давления и необходимости форсировать (наступление – ред.), целью является просто нанесение максимальных потерь врагу".

Удержание позиций не суть важно, главное, чтобы больше украинцев осталось живым, — заявил источник. Поделиться

Экс-военный советник одной из западных стран, консультировавший ВСУ, утверждает, что прямо сейчас украинская армия проводит контролируемое отступление с боем.

Украина может готовить новое контрнаступление на 2024 год

Согласно данным еще одного немецкого издания Welt, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный намерен начать новое контрнаступление в 2024 году, которое будет происходить исключительно по его плану.

Журналисты заявляют, что Залужный согласился на летнее контрнаступление, на котором настаивали партнеры Киева, только по политическим соображениям.

Кроме того, отмечается, что много бронированной техники, которую Украине обещали предоставить партнеры, еще не была использована. Часть техники вообще не доехала до Украины.

В первую очередь говорится о танках Leopard 1. Германия и союзники обещали предоставить 200 танков более старой версии, из которых, по данным Welt, Украина получила всего 30 единиц.