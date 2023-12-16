Должны изменить подходы. Умеров обратился с призывом к местным властям

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров во время заседания Конгресса местных и региональных властей призвал власть на местах к более активному содействию мобилизационной работе.
Умеров рассказал, чего он ожидает от местных властей
Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, Конгресс состоялся под председательством главы государства и при участии главы парламента, руководителя Кабмина, главы ОП, членов правительства, депутатов, руководителей ОВА, представителей органов местного самоуправления.
По словам главы оборонного ведомства, в информационном пространстве Украины возникла новая серьезная угроза.
Речь идет о том, что страна-агрессорка начала еще активнее работать над дискредитацией Украины – снаружи и внутри.
Умеров поделился своей формулой победы в войне
Как заявил недавно глава Минобороны, он верит в то, что войну могут выиграть исключительно технологии.
Именно поэтому министр призвал международное сообщество оказать помощь Киеву с инновациями.
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