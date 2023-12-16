Должны изменить подходы. Умеров обратился с призывом к местным властям

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров во время заседания Конгресса местных и региональных властей призвал власть на местах к более активному содействию мобилизационной работе.

Умеров рассказал, чего он ожидает от местных властей

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, Конгресс состоялся под председательством главы государства и при участии главы парламента, руководителя Кабмина, главы ОП, членов правительства, депутатов, руководителей ОВА, представителей органов местного самоуправления.

Должны изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и населению к национальному сопротивлению. Все наши люди должны быть обучены и подготовлены. Ожидаем от них (органов местного самоуправления – ред.) еще большее содействие мобилизационной работе, - заявил Рустем Умеров. Поделиться

По словам главы оборонного ведомства, в информационном пространстве Украины возникла новая серьезная угроза.

Речь идет о том, что страна-агрессорка начала еще активнее работать над дискредитацией Украины – снаружи и внутри.

Враг пытается создать искусственный конфликт внутри руководства и создать иллюзию, что Украину не поддерживают партнеры. Прошу тщательно относиться к информационной гигиене, – объяснил Рустем Умеров. Поделиться

Умеров поделился своей формулой победы в войне

Как заявил недавно глава Минобороны, он верит в то, что войну могут выиграть исключительно технологии.

Россияне могут мобилизовывать для мясных штурмов миллионы, а их заводы за Уралом работают в три смены. Но наше преимущество обеспечат асимметричные ответы, и они возможны благодаря уже работающим инновациям. Мы изобретаем технологии, тестируем, масштабируем их. А с вашей помощью мы сможем делать это быстрее и больше, – заявил глава Минобороны Украины. Поделиться

Именно поэтому министр призвал международное сообщество оказать помощь Киеву с инновациями.