Маємо змінити підходи. Умєров звернувся з закликом до місцевої влади

Очільник Міноборони України Рустем Умєров під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад закликав владу на місцях до активнішого сприяння мобілізаційній роботі.

Умєров розповів, чого він очікує від місцевої влади

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, Конгрес відбувся під головуванням глави держави та за участі очільника парламенту, керівника Кабміну, голови ОП, членів уряду, депутатів, керівників ОВА, представників органів місцевого самоврядування.

Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені.Очікуємо від них (органів місцевого самоврядування – ред.) ще більшого сприяння мобілізаційній роботі, - заявив Рустем Умєров. Поширити

За словами очільника оборонного відомства, в інформаційному просторі України з’явилася нова серйозна загроза.

Йдеться про те, що країна-агресорка почала ще активніше працювати над дискредитацією України – назовні та всередині.

Ворог намагається створити штучний конфлікт всередині керівництва та створити ілюзію, ніби Україну не підтримують партнери. Прошу ретельно ставитись до інформаційної гігієни, - пояснив Рустем Умєров.

Умєров поділився своєю формулою перемоги у війні

Як заявив нещодавно глава Міноборони, він вірить у те, що війну можуть виграти лише технології.

Росіяни можуть мобілізовувати для мʼясних штурмів мільйони, а їхні заводи за Уралом працюють в три зміни. Але нашу перевагу забезпечать асиметричні відповіді, і вони можливі завдяки інноваціям, які вже працюють. Ми винаходимо технології, тестуємо, масштабуємо їх. А з вашою допомогою ми зможемо робити це швидше і більше, - заявив глава Міноборони України. Поширити

Саме тому міністр закликав міжнародну спільноту допомогти Києву з інноваціями.