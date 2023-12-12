Умєров поставив крапку щодо питання відставки Залужного
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров поставив крапку щодо питання відставки Залужного

Олександр Сирський, Рустем Умєров, Валерій Залужний
Джерело:  online.ua

Глава Міноборони Рустем Умєров наголосив, що попри велику кількість циркулюючої інформації щодо відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, насправді таке рішення не розглядається. 

Чому активно поширюється інформація щодо відставки Залужного

У військовій компоненції завжди бувають зміни - тобто ротації, зміни, іноді регенерація, хтось переводиться в резерви. У військовому керівництві завжди є перехідні речі, які були до мене, і з якими я дуже відкрито до суспільства і до своїх колег ставлюся. У цьому плані питання таке не стоїть. Я знаю, його розкручують і зовнішньо, і внутрішньо. Ми сьогодні були разом із главкомом, вітали командувача Сухопутних військ, - зазначив Умєров.

Він також додав, що у разі виникнення подібного питання, про це оперативно буде проінформовано українське суспільство.

Якщо будуть такі питання - повідомлятиму. Нагальних таких питань немає. Були перехідні з деякими командувачами. Я завжди запитую у Валерія Федоровича, якщо ці перехідні питання щодо деяких людей були, які рекомендації, кого ми можемо (призначити). Як ви знаєте, ми можемо ротацію робити або переводити на окремі посади. Тому в цьому плані, по-перше, таких питань, як росіяни або наші вороги розкачати хочуть, - немає. Якщо вони будуть - я вийду з цим питанням і розповім, - підкреслив Умєров.

Хто поширює інформацію про відставку Залужного

7 листопада нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв із посиланням на "надійне джерело" поширив інформацію про те, що Умєров нібито вніс "подання на Ставку верховного головнокомандувача" про звільнення Залужного. Його допис підхопили російські канали.

Пізніше Ар'єв заявив, що видаляє попередній допис, пославшись на "багато інших джерел", які, за його словами, спростували твердження іншого "джерела".

Згодом радник голови ОП Сергій Лещенко назвав вкидання Ар'єва про відставку Залужного "прикладом ведення інформаційної війни партією Порошенка проти власної держави".

Ніхто нічого не вносив, окрім бацили брехні до вуст соратника Порошенка. Але депутат-порохобот не просто бреше, а свідомо маніпулює, каже, що подання внесене на ставку, яка взагалі не уповноважена це розглядати. А коли цей фейк вкотре помре своєю смертю, порохоти будуть брехати, що врятували Залужного своєю інформаційною диверсією, - зазначив представник ОП.

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