Умєров поставив крапку щодо питання відставки Залужного

Глава Міноборони Рустем Умєров наголосив, що попри велику кількість циркулюючої інформації щодо відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, насправді таке рішення не розглядається.
Чому активно поширюється інформація щодо відставки Залужного
Він також додав, що у разі виникнення подібного питання, про це оперативно буде проінформовано українське суспільство.
Хто поширює інформацію про відставку Залужного
7 листопада нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв із посиланням на "надійне джерело" поширив інформацію про те, що Умєров нібито вніс "подання на Ставку верховного головнокомандувача" про звільнення Залужного. Його допис підхопили російські канали.
Пізніше Ар'єв заявив, що видаляє попередній допис, пославшись на "багато інших джерел", які, за його словами, спростували твердження іншого "джерела".
Згодом радник голови ОП Сергій Лещенко назвав вкидання Ар'єва про відставку Залужного "прикладом ведення інформаційної війни партією Порошенка проти власної держави".
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