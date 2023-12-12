Умеров поставил точку в вопросе отставки Залужного

Глава Минобороны Рустем Умеров подчеркнул, что, несмотря на большое количество циркулирующей информации об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, на самом деле такое решение не рассматривается.
Почему активно распространяется информация об отставке Залужного
Он также добавил, что в случае возникновения подобного вопроса об этом оперативно будет проинформировано украинское общество.
Кто распространяет информацию об отставке Залужного
7 ноября нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев со ссылкой на "надежный источник" распространил информацию о том, что Умеров якобы внес "представление на Ставку верховного главнокомандующего" об увольнении Залужного. Его сообщение подхватили российские каналы.
Позже Арьев заявил, что удаляет предварительное сообщение, сославшись на "многие другие источники", которые, по его словам, опровергли утверждение другого "источника".
Впоследствии советник главы ОП Сергей Лещенко назвал вброс Арьева об отставке Залужного "примером ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства".
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