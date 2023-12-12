Умеров поставил точку в вопросе отставки Залужного
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров поставил точку в вопросе отставки Залужного

Александр Сырский, Рустем Умеров, Валерий Залужный
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Источник:  online.ua

Глава Минобороны Рустем Умеров подчеркнул, что, несмотря на большое количество циркулирующей информации об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, на самом деле такое решение не рассматривается.

Почему активно распространяется информация об отставке Залужного

В военной компоненции всегда бывают изменения – то есть ротации, изменения, иногда регенерация, кто-то переводится в резервы. В военном руководстве всегда есть переходные вещи, которые были ко мне, и с которыми я очень открыт к обществу и к своим коллегам отношусь. В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и наружно, и внутренне. Мы сегодня были вместе с главкомом, приветствовали командующего Сухопутными войсками, - отметил Умеров.

Он также добавил, что в случае возникновения подобного вопроса об этом оперативно будет проинформировано украинское общество.

Если будут такие вопросы – буду сообщать. Насущных таких вопросов нет. Были переходные с некоторыми командующими. Я всегда спрашиваю у Валерия Федоровича, если эти переходные вопросы по некоторым людям были, какие рекомендации, кого мы можем (назначить). Как вы знаете, мы можем ротацию производить или переводить на отдельные должности. Поэтому в этом плане, во-первых, таких вопросов, как россияне или наши враги раскачать хотят, – нет. Если они будут – я выйду с этим вопросом и расскажу, – подчеркнул Умеров.

Кто распространяет информацию об отставке Залужного

7 ноября нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев со ссылкой на "надежный источник" распространил информацию о том, что Умеров якобы внес "представление на Ставку верховного главнокомандующего" об увольнении Залужного. Его сообщение подхватили российские каналы.

Позже Арьев заявил, что удаляет предварительное сообщение, сославшись на "многие другие источники", которые, по его словам, опровергли утверждение другого "источника".

Впоследствии советник главы ОП Сергей Лещенко назвал вброс Арьева об отставке Залужного "примером ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства".

Никто ничего не вносил, кроме бацилы лжи в уста соратника Порошенко. Но депутат-порохобот не просто лжет, а сознательно манипулирует, говорит, что представление внесено на ставку, которая вообще не уполномочена рассматривать это. А когда этот фейк в очередной раз умрет своей смертью, порохоты будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией, - отметил представитель ОП.

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