Умеров и Залужный приехали на позиции ВСУ на Востоке — фото

Министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции украинской армии на Восточном направлении, чтобы поздравить бойцов с Днем Сухопутных войск и вручить государственные награды.

Умеров и Залужный вместе приехали на Восточный фронт

12 декабря на восточное направление фронта российско-украинской войны прибыли министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом сообщил Рустем Умеров в Facebook.

Поздравили наших воинов и Командующего Сухопутными войсками генерала-полковника Сырского с Днем Сухопутных войск вместе с Главнокомандующим ВСУ генералом Залужным. Вручили награды. Поделиться

Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией на Восточном направлении. Также стороны обсудили ключевые потребности украинских воинов, необходимых для эффективного уничтожения врага.

Кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войск обсудили вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификаций вдоль всей линии столкновения. Развиваем общий план действий и оцениваем угрозы. Поделиться

Работаем над усилением снабжения оружием на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА (как разведывательных, так и ударных), ежедневно в связи с партнерами, – добавил министр обороны. Поделиться

День Сухопутных войск ВСУ

Залужный отметил, что уже второй год подряд Украина отмечает этот день в условиях большой войны, защищая страну от российского вражеского нашествия.

Вы – надежная основа украинской армии. Крепкий щит и острое копье, беспощадно уничтожающее противника! Вы знаете цену каждого клочка украинской земли. Ваша несокрушимая воля и мужество – гордость нашего государства! Поделиться

Он поблагодарил каждого воина, кто защищает страну в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, защищая родной дом и будущее наших детей.