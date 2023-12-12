Умеров и Залужный приехали на позиции ВСУ на Востоке — фото

Министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции украинской армии на Восточном направлении, чтобы поздравить бойцов с Днем Сухопутных войск и вручить государственные награды.
Умеров и Залужный вместе приехали на Восточный фронт
12 декабря на восточное направление фронта российско-украинской войны прибыли министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Об этом сообщил Рустем Умеров в Facebook.
Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией на Восточном направлении. Также стороны обсудили ключевые потребности украинских воинов, необходимых для эффективного уничтожения врага.
День Сухопутных войск ВСУ
Залужный отметил, что уже второй год подряд Украина отмечает этот день в условиях большой войны, защищая страну от российского вражеского нашествия.
Он поблагодарил каждого воина, кто защищает страну в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, защищая родной дом и будущее наших детей.
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