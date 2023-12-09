Умеров встретился с генеральным инспектором Минобороны США — о чем говорили
Категория
Мир
Дата публикации

Умеров встретился с генеральным инспектором Минобороны США — о чем говорили

Министерство обороны Украины
Рустем Умеров
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Министр обороны Украины Рустем Умеров во время рабочей поездки в США встретился с генеральным инспектором Министерства обороны США Робертом Сторчем.

Умеров встретился с генеральным инспектором Минобороны США

Генеральный инспектор Сторч рассказал о деятельности и полномочиях ГИМО США, приоритетах и принципах, которые придерживаются сотрудники главной инспекции.

Среди полномочий Генеральной инспекции – контроль за использованием помощи, предоставляемой Украине. Поэтому, как отметил министр обороны, ГИМО США очень заинтересовано в сотрудничестве со своими коллегами из Украины.

Сегодня уже два представителя на постоянной основе работают в Украине. Моим приоритетом является борьба с коррупцией, и я лично заинтересован в углублении сотрудничества с ГИМО США с целью построения действенной системы контроля и предотвращения преступлений и нарушений. Такая работа уже началась, – заявил Рустем Умеров.

Он также пригласил генерального инспектора посетить Киев.

Почему поддержка Украины важна для США

Кирби на брифинге отметил, что президент РФ Владимир Путин «рассчитывает на то, что США прекратят поддержку Украины и это станет для него «большим подарком».

Если он получит Украину, то предстанет прямо перед порогом НАТО. И как я сказал на днях, если вы думаете, что поддержка Украины сейчас высока, подумайте о том, сколько уйдет национальных денег и американской крови, если нам придется начать действовать в соответствии с нашими обязательствами по статье пять НАТО.

По словам Кирби, Путин делал ставку в заключение помощи США с самого начала войны, потому что не верил, что Запад и НАТО сможет остаться единым. Он не верил, что Соединенные Штаты обладают выносливой силой.

Если вы заботитесь о нашей национальной безопасности, вы должны видеть Путина таким, какой он есть, вы должны видеть Россию такой, как она есть, и понимать, что помощь Украине, – а они не просят нас физически присутствовать, – помощь им выиграть эту война очень сильно отвечает интересам нашей национальной безопасности и интересам национальной безопасности всех наших союзников в Европе.

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