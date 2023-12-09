Умеров встретился с генеральным инспектором Минобороны США — о чем говорили

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время рабочей поездки в США встретился с генеральным инспектором Министерства обороны США Робертом Сторчем.
Умеров встретился с генеральным инспектором Минобороны США
Генеральный инспектор Сторч рассказал о деятельности и полномочиях ГИМО США, приоритетах и принципах, которые придерживаются сотрудники главной инспекции.
Среди полномочий Генеральной инспекции – контроль за использованием помощи, предоставляемой Украине. Поэтому, как отметил министр обороны, ГИМО США очень заинтересовано в сотрудничестве со своими коллегами из Украины.
Он также пригласил генерального инспектора посетить Киев.
Почему поддержка Украины важна для США
Кирби на брифинге отметил, что президент РФ Владимир Путин «рассчитывает на то, что США прекратят поддержку Украины и это станет для него «большим подарком».
По словам Кирби, Путин делал ставку в заключение помощи США с самого начала войны, потому что не верил, что Запад и НАТО сможет остаться единым. Он не верил, что Соединенные Штаты обладают выносливой силой.
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