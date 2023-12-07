Соединенные Штаты Америки могут предоставлять Украине помощь в течение нескольких недель, но дать гарантии относительно будущих поставок не могут.

В США спрогнозировали перспективы помощи Украине в ближайшие недели

Украинские лидеры были здесь в городе вчера на конференции Пентагона по вопросам оборонной промышленности, чтобы убедиться, что у нас будет механизм, чтобы у них была здоровая оборонно-промышленная база и долгосрочная поддержка безопасности, - сказал Кирби. Поделиться

По словам Кирби, в Белом доме глубоко обеспокоены тем, что в США еще несколько недель для оказания помощи Украине в области безопасности.

Мы знаем, что там (в Конгрессе – ред.) есть сильная двухпартийная поддержка. Просто есть небольшое количество республиканцев, которые хотят держать всех в заложниках из-за достаточно экстремальной пограничной политики, в отношении которой президент выразился, что мы готовы вести переговоры добросовестно, он верит, что должны быть изменены иммиграционная политика, а также изменения ресурсов, и он готов вести эту разговор, - добавил Кирби. Поделиться

На уточняющий вопрос о гарантиях продления военных поставок Украине он ответил, что в Белом доме не могут дать обещаний, поскольку это решается в Конгрессе.

Что этому предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украине и Израилю. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

Также известно, что в Конгрессе США ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы потребовали, угрожая не поддержать финансирование для Украины, если иммиграционное законодательство не будет принято.

Президент США Джо Байден назвал "безумием" возможность прекращения военной помощи Украине.