Госдеп США объявил награду за информацию о подсанкционных хакерах ФСБ

С хакерскими атаками на США и Великобританию связаны офицеры ФСБ Руслан Перетятько и Андрей Коринец, против которых объявлены санкции. Госдеп США объявил награду в размере до 10 млн долл за информацию, которая позволит привлечь злоумышленников к ответственности.

10 млн долл за хакеров ФСБ

Министерство финансов США совместно с Великобританией объявило о санкциях против двух агентов Федеральной службы безопасности России Руслана Перетятько и Андрея Коринца, обвиненных в многолетнем шпионаже за политиками, чиновниками и деятелями.

Об этом заявил американский Минфин.

Как указывает ведомство, Кремль использует контролируемые ФСБ многочисленные группировки хакеров для подрывной деятельности против США и их союзников и партнеров. По меньшей мере, в 2022 году осуществили кибератаку против ряда американских федеральных учреждений.

Одним из методов кибератак россиян был таргетированный фишинг (spear fishing) – атака на конкретных людей или организации через, как правило, сообщения электронной почты со ссылками, которые давали доступ к устройствам жертв.

С этой деятельностью связаны офицеры ФСБ Руслан Перетятько и Андрей Коринец, против которых США объявили санкции. Оба по крайней мере в 2016-2020 годах рассылали фишинговые электронные письма, а также использовали программы для взлома аккаунтов и удаленного доступа к пораженным устройствам.

Кроме того, Министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт против россиян, где им инкриминируют преступный хакерский сговор против американских лиц, в том числе работников объектов Министерства энергетики.

А Госдеп США объявил награду в размере до 10 млн долл. за информацию, что позволит привлечь Перетятько и Коринца к ответственности.

Российские хакеры перехватывали разговоры британских политиков

Заместитель министра иностранных дел Лео Докерти заявил в Палате общин, что против двух человек из хакерской группы Star Blizzard были введены санкции, один из них – действующий офицер ФСБ.

Считается, что эта группа подконтрольна подразделению "Центр 18" ФСБ РФ.

Британия раскрыла имена лиц, стоящих за изломами:

Руслан Перетятько, офицер российской разведки ФСБ, член Star Blizzard AKA Callisto Group;

Андрей Коринец или Алексей Догужиев, член Star Blizzard AKA the Callisto Group.

Кроме того, в британский МИД вызвали российского посла Андрея Келина.

Группа обвиняется в совершении сотен целенаправленных хакерских атак на британских политиков, государственных служащих, работников аналитических центров, журналистов, ученых и других участников публичной жизни.

Хакеры атаковали частные электронные почты после проведения тщательных исследований и создания фальшивых аккаунтов, выдававших себя за их контакты.

Считается, что эта группа сосредоточилась на взломе данных, а другие лица распространяли их по разным каналам.

Россия нацелена на демократический процесс в Великобритании. Эта группа получила множество данных. Эта информация используется для подрыва Запада разными способами, – заявили западные чиновники. Поделиться

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли назвал российские атаки нападением на британские ценности и свободы.