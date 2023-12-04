Российские хакеры взломали самый опасный ядерный объект Британии — The Guardian

Британский атомный комплекс Селлафилд, где находится крупнейшее в мире хранилище радиоактивного плутония, был атакован киберпреступниками, связанными с Россией и Китаем.

Журналисты обнаружили серьезные проблемы с кибербезопасностью на атомном комплексе Селлафилд

Как удалось узнать журналистам-расследователям, о проблемах с кибербезопасностью Селлафилда его руководство знало минимум последние десять лет, однако ничего об этом не говорило.

По убеждению британских спецслужб, сокрытие этой важной информации было умышленным.

Что важно понимать, на серверах объекта хранятся чрезвычайно секретные данные, в первую очередь речь идет о реагировании на ядерные инциденты и даже на ядерный удар.

Масштаб проблемы был обнаружен только тогда, когда сотрудники внешней площадки Селлафилда обнаружили, что могут получить доступ к его серверам, уязвимостями могли воспользоваться и внешние подрядчики объекта. Есть и другие признаки того, что сотрудники объекта не смотрят за сохранностью. Поделиться

На этом фоне также нельзя упомянуть об инциденте, когда в июле 2022 года данные для входа в систему объекта и пароли в защищенные ИТ-системы случайно показали на телеканале BBC.

Российские и китайские хакеры воспользовались уязвимостью Селлафилда

По словам журналистов, к серверам Селлафилда смогли получить доступ кибергруппы, тесно связанные с Россией и Китаем.

Об этом впервые стало известно в 2015 году, однако до сих пор нет официальных подтверждений тому, что вредоносное программное обеспечение удалось удалить с серверов объекта.

Это может означать, что некоторые из наиболее чувствительных видов деятельности Селлафилда, таких как перемещение радиоактивных отходов, мониторинг утечек опасных материалов и проверка пожаров, были скомпрометированы, – объясняет редакция The Guardian. Поделиться

Согласно данным журналистов, в 2022 году Селлафилд был взят под специальный контроль из-за проблем с кибербезопасностью.