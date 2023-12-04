Російські хакери зламали найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії — The Guardian

Британський атомний комплекс Селлафілд, де розташоване найбільше у світі сховище радіоактивного плутонію, був атакований кіберзлочинцями, пов'язаними з Росією та Китаєм.

Журналісти виявили серйозні проблеми з кібербезпекою на атомному комплексі Селлафілд

Як вдалося дізнатися журналістам-розслідувачам, про проблеми з кібербезпекою Селлафілду його керівництво знало щонайменше останні десять років, однак нічого про це не говорило.

На переконання британських спецслужб, приховування цієї важливої інформації було умисним.

Що важливо розуміти, на серверах об’єкта зберігаються надзвичайно секретні дані, насамперед йдеться про реагування на ядерні інциденти та навіть ядерний удар.

Масштаб проблеми був виявлений лише тоді, коли співробітники зовнішнього майданчика Селлафілду виявили, що можуть отримати доступ до його серверів, Вразливостями могли скористатись і зовнішні підрядники об’єкта. Є й інші ознаки того, наскільки співробітники об’єкта не стежать за безпекою. Поширити

На цьому тлі також не можна згадати про інцидент, коли у липні 2022 року дані для входу в систему об’єкта й паролі до захищених ІТ-систем випадково показали на телеканалі BBC.

Російські та китайські хакери скористалися вразливістю Селлафілду

За словами журналістів, до серверів Селлафілду змогли отримати доступ кібергрупи, тісно пов'язані з Росією та Китаєм.

Про це вперше стало відомо у 2015 році, однак досі немає офіційних підтверджень тому, що шкідливе програмне забезпечення вдалося видалити з серверів об’єкта.

Це може означати, що деякі з найбільш чутливих видів діяльності Селлафілду, як-от переміщення радіоактивних відходів, моніторинг витоків небезпечних матеріалів і перевірка пожеж, були скомпрометовані, – пояснює редакція The Guardian. Поширити

Згідно з даними журналістів, у 2022 році Селлафілд узяли під спеціальний контроль через проблеми з кібербезпекою.