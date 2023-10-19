Група хакерів з України зламала базу даних банку олігарха Фрідмана
Категорія
Україна
Дата публікації

Група хакерів з України зламала базу даних банку олігарха Фрідмана

Альфа-Банк
Джерело:  online.ua

Українським хакерам вдалось отримати доступ до інформаційної бази найбільшого російського приватного банку, яким володіє олігарх Михайло Фрідман. 

Що відомо про злом українськими хакерами найбільшого російського банку

Зокрема, за інформацією представників проекту “KibOrg”, українські хакери обійшли захист і отримали доступ до інформаційної бази однієї з найбільших в Росії банківських приватних установ “Альфа-Банку” та отримали чимало інформації щодо клієнтів.

Зазначається, що команда “KibOrg” у співпраці з хакерами NLB провела цю успішну хакерську атаку.

Здобуто персональні дані понад 30 мільйонів клієнтів найбільшого приватного банку Росії. База даних містить інформацію про ПІБ, дату народження, номер рахунку та телефон клієнта, а також інші цікаві дані, - зазначають представники проекту.

Що відомо про реакцію Фрідмана та представників банку

На підтвердження успішної кібероперації проект опублікував банківські дані підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана, що є співзасновнником та співвласником банку, його сина — Олександра Ожельського, блогера-путініста Артемія Лебедєва, співака Тімура Юнусова (Тіматі) та співака Василя Вакуленко (Баста).

Також пранкер Євген Вольнов зателефонував самому Фрідману, аби дізнатися його думку щодо цього зламу. Однак реакція олігарха була дещо дивною.

Нехай. Що поробиш, - заявив Фрідман, не висловивши при цьому жодного обурення.

В коментарі російському виданню ТАСС прес-служба "Альфа-Банку" заявила, що жодного зламу не було.

Це фейк, більше нічого додати, - заявляють представник банка.

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