Группа хакеров из Украины сломала базу данных банка олигарха Фридмана

Украинским хакерам удалось получить доступ к информационной базе крупнейшего российского частного банка, которым владеет олигарх Михаил Фридман.
Что известно о взломе украинскими хакерами крупнейшего российского банка
В частности, по информации представителей проекта KibOrg, украинские хакеры обошли защиту и получили доступ к информационной базе одного из крупнейших в России банковских частных учреждений Альфа-Банка и получили немало информации о клиентах.
Отмечается, что команда KibOrg в сотрудничестве с хакерами NLB провела эту успешную хакерскую атаку.
Что известно о реакции Фридмана и представителей банка
В подтверждение успешной кибероперации проект опубликовал банковские данные подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана, являющегося соучредителем и совладельцем банка, его сына — Александра Ожельского, блоггера-путиниста Артемия Лебедева, певца Тимура Юнусова (Тимати) и певца Василия Васта.
Также пранкер Евгений Вольнов позвонил по телефону самому Фридману, чтобы узнать его мнение относительно этого излома. Однако реакция олигарха была несколько странной.
В комментарии российскому изданию ТАСС пресс-служба "Альфа-Банка" заявила, что ни одного излома не было.
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