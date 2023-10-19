Группа хакеров из Украины сломала базу данных банка олигарха Фридмана
Категория
Украина
Дата публикации

Группа хакеров из Украины сломала базу данных банка олигарха Фридмана

Российский Альфа-Банк
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Источник:  online.ua

Украинским хакерам удалось получить доступ к информационной базе крупнейшего российского частного банка, которым владеет олигарх Михаил Фридман.

Что известно о взломе украинскими хакерами крупнейшего российского банка

В частности, по информации представителей проекта KibOrg, украинские хакеры обошли защиту и получили доступ к информационной базе одного из крупнейших в России банковских частных учреждений Альфа-Банка и получили немало информации о клиентах.

Отмечается, что команда KibOrg в сотрудничестве с хакерами NLB провела эту успешную хакерскую атаку.

Получены персональные данные более 30 миллионов клиентов крупнейшего частного банка России. База данных содержит информацию о ФИО, дате рождения, номере счета и телефоне клиента, а также других интересных данных, - отмечают представители проекта.

Что известно о реакции Фридмана и представителей банка

В подтверждение успешной кибероперации проект опубликовал банковские данные подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана, являющегося соучредителем и совладельцем банка, его сына — Александра Ожельского, блоггера-путиниста Артемия Лебедева, певца Тимура Юнусова (Тимати) и певца Василия Васта.

Также пранкер Евгений Вольнов позвонил по телефону самому Фридману, чтобы узнать его мнение относительно этого излома. Однако реакция олигарха была несколько странной.

Пусть. Что поделаешь, – заявил Фридман, не выразив при этом ни одного возмущения.

В комментарии российскому изданию ТАСС пресс-служба "Альфа-Банка" заявила, что ни одного излома не было.

Это фейк, больше нечего добавить, – заявляют представитель банка.

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