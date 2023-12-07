В Британии заявили о вмешательстве ФСБ России в политические процессы страны

Правительство Великобритании сообщило, что российская ФСБ вмешивалась в политические процессы с помощью кибератак. В частности, с 2015 года они перехватывали письма и разговоры высокопоставленных политиков.

Российские хакеры перехватывали разговоры британских политиков

Заместитель министра иностранных дел Лео Докерти заявил в Палате общин, что против двух человек из хакерской группы Star Blizzard были введены санкции, один из них – действующий офицер ФСБ.

Считается, что эта группа подконтрольна подразделу "Центр 18" ФСБ РФ.

Страна раскрыла имена лиц, стоящих за изломами:

Руслан Перетятко, офицер российской разведки ФСБ, член Star Blizzard AKA Callisto Group;

Андрей Коренец или Алексей Догужиев, член Star Blizzard AKA the Callisto Group.

Кроме того, в британский МИД вызвали российского посла Андрея Келина.

Группа обвиняется в совершении сотен целенаправленных хакерских атак на британских политиков, государственных служащих, работников аналитических центров, журналистов, ученых и других участников публичной жизни.

Хакеры атаковали частные электронные почты после проведения тщательных исследований и создания фальшивых аккаунтов, выдававших себя за их контакты.

Считается, что эта группа сосредоточилась на изломе данных, а другие лица распространяли их по разным каналам.

Россия нацелена на демократический процесс в Великобритании. Эта группа получила множество данных. Эта информация используется для подрыва Запада разными способами, – заявили западные чиновники. Поделиться

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли назвал российские атаки нападением на британские ценности и свободы.

Правительство анонсировало, что 7 декабря Великобритания совместно со США, Австралией, Новой Зеландией и Канадой опубликует рекомендации по кибербезопасности, чтобы предотвратить подобные преступления в будущем.

Что этому предшествовало

В феврале член британского парламента Стюард Макдональд заявлял, что его электронную почту сломало лицо, выдававшее себя за одного из его сотрудников. Он объявил об этом публично, чтобы предотвратить утечку любых электронных писем. Они так и не явились.

Великобритания уже обвиняла Россию во вмешательстве в выборы 2019 года после похищения документов о торговле между США и Британией у депутата-консерватора Лиама Фокса, затем попавших в сеть, но до сих пор не называвших, кто может за этим стоять.

Также ранее хакеры, связанные с РФ и Китаем, сломали самый опасный ядерный объект Британии.

В Британии не раз предупреждали, что поддерживающие Россию хакеры стремятся нарушить или уничтожить критически важную инфраструктуру страны.