У Британії заявили про втручання ФСБ Росії в політичні процеси країни
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У Британії заявили про втручання ФСБ Росії в політичні процеси країни

Хакер
Джерело:  Уряд Великої Британії

Уряд Великої Британії повідомив, що російська ФСБ втручалася в політичні процеси за допомогою кібератак. Зокрема, з 2015 року вони перехоплювали листи та приватні розмови високопоставлених політиків.

Російські хакери перехоплювали розмови британських політиків

Заступник міністра закордонних справ Лео Докерті заявив у Палаті громад, що проти двох осіб з хакерської групи "Star Blizzard" були запроваджені санкції, один з них – чинний офіцер ФСБ.

Вважається, що ця група підконтрольна підрозділу "Центр 18" ФСБ РФ.

Країна розкрила імена осіб, які стоять за зламами:

  • Руслан Перетятко, офіцер російської розвідки ФСБ, член Star Blizzard AKA Callisto Group;

  • Андрій Корінець, або Олексій Догужієв, член Star Blizzard AKA the Callisto Group.

Крім того, до британського МЗС викликали російського посла Андрія Келіна.

Групу звинувачують у здійсненні сотень цілеспрямованих хакерських атак на британських політиків, державних службовців, працівників аналітичних центрів, журналістів, науковців та інших учасників публічного життя.

Хакери атакували приватні електронні пошти осіб після проведення ретельних досліджень і створення фальшивих акаунтів, що видавали себе за їхні контакти.

Вважається, що ця група зосередилася на зламі даних, а інші особи поширювали їх різними каналами.

Росія націлена на демократичний процес у Великій Британії. Ця група отримала величезну кількість даних. Ця інформація використовується для підриву Заходу різними способами, – заявили західні посадовці.

Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі назвав російські атаки нападом на британські цінності та свободи.

Уряд анонсував, що 7 грудня Велика Британія спільно зі США, Австралією, Новою Зеландією та Канадою опублікує рекомендації з кібербезпеки, аби запобігти подібним злочинам у майбутньому.

Що цьому передувало

У лютому член британського парламенту Стюард Макдональд заявляв, що його електронну пошту зламала особа, яка видавала себе за одного з його співробітників. Він оголосив про це публічно, щоб запобігти витоку будь-яких електронних листів. Вони так і не з'явилися.

Велика Британія вже звинувачувала Росію у втручанні у вибори 2019 року після викрадення документів про торгівлю між США і Британією у депутата-консерватора Ліама Фокса, які потім потрапили в мережу, але досі не називала, хто може за цим стояти.

Також раніше хакери, пов’язані з РФ і Китаєм, зламали найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії.

У Британії не раз попереджали, що хакери, які підтримують Росію, прагнуть порушити чи знищити критично важливу інфраструктуру країни.

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