У Британії заявили про втручання ФСБ Росії в політичні процеси країни

Уряд Великої Британії повідомив, що російська ФСБ втручалася в політичні процеси за допомогою кібератак. Зокрема, з 2015 року вони перехоплювали листи та приватні розмови високопоставлених політиків.
Російські хакери перехоплювали розмови британських політиків
Заступник міністра закордонних справ Лео Докерті заявив у Палаті громад, що проти двох осіб з хакерської групи "Star Blizzard" були запроваджені санкції, один з них – чинний офіцер ФСБ.
Вважається, що ця група підконтрольна підрозділу "Центр 18" ФСБ РФ.
Країна розкрила імена осіб, які стоять за зламами:
Руслан Перетятко, офіцер російської розвідки ФСБ, член Star Blizzard AKA Callisto Group;
Андрій Корінець, або Олексій Догужієв, член Star Blizzard AKA the Callisto Group.
Крім того, до британського МЗС викликали російського посла Андрія Келіна.
Групу звинувачують у здійсненні сотень цілеспрямованих хакерських атак на британських політиків, державних службовців, працівників аналітичних центрів, журналістів, науковців та інших учасників публічного життя.
Хакери атакували приватні електронні пошти осіб після проведення ретельних досліджень і створення фальшивих акаунтів, що видавали себе за їхні контакти.
Вважається, що ця група зосередилася на зламі даних, а інші особи поширювали їх різними каналами.
Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі назвав російські атаки нападом на британські цінності та свободи.
Уряд анонсував, що 7 грудня Велика Британія спільно зі США, Австралією, Новою Зеландією та Канадою опублікує рекомендації з кібербезпеки, аби запобігти подібним злочинам у майбутньому.
Що цьому передувало
У лютому член британського парламенту Стюард Макдональд заявляв, що його електронну пошту зламала особа, яка видавала себе за одного з його співробітників. Він оголосив про це публічно, щоб запобігти витоку будь-яких електронних листів. Вони так і не з'явилися.
Велика Британія вже звинувачувала Росію у втручанні у вибори 2019 року після викрадення документів про торгівлю між США і Британією у депутата-консерватора Ліама Фокса, які потім потрапили в мережу, але досі не називала, хто може за цим стояти.
Також раніше хакери, пов’язані з РФ і Китаєм, зламали найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії.
У Британії не раз попереджали, що хакери, які підтримують Росію, прагнуть порушити чи знищити критично важливу інфраструктуру країни.
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