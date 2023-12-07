Держдеп США оголосив нагороду за інформацію про підсанкційних хакерів ФСБ

Із хакерськими атаками на США та Велику Британію пов’язані офіцери ФСБ Руслан Перетятько та Андрій Корінець, проти яких оголошено санкції. Держдеп США оголосив нагороду в розмірі до 10 млн дол за інформацію, як дозволить притягти зловмисників до відповідальності.

10 млн дол за хакерів ФСБ

Міністерство фінансів США спільно з Великою Британією оголосило про санкції проти двох агентів Федеральної служби безпеки Росії Руслана Перетятька та Андрія Корінця, яких звинуватили у багаторічному шпигунстві за політиками, урядовцями й діячами.

Про це заявив американський Мінфін.

Як вказує відомство, Кремль використовує контрольовані ФСБ численні хакерські угруповання для підривної діяльності проти США та їхніх союзників і партнерів. Щонайменше у 2022 році здійснили кібератаку проти низки американських федеральних установ.

Одним із методів кібератак росіян був таргетований фішинг (spear fishing) – атака на конкретних людей чи організації через, як правило, повідомлення електронної пошти з посиланнями, які давали доступ до пристроїв жертв.

Із цією діяльністю пов’язані офіцери ФСБ Руслан Перетятько та Андрій Корінець, проти яких США оголосили санкції. Обоє принаймні у 2016-2020 роках розсилали фішингові електронні листи, а також використовували програми для зламу акаунтів і віддаленого доступу до уражених пристроїв.

Крім того, Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт проти росіян, де їм інкримінують злочинну хакерську змову проти американських осіб, зокрема працівників об'єктів Міністерства енергетики.

А Держдеп США оголосив нагороду в розмірі до 10 млн дол за інформацію, як дозволить притягти Перетятька й Корінця до відповідальності.

Російські хакери перехоплювали розмови британських політиків

Заступник міністра закордонних справ Лео Докерті заявив у Палаті громад, що проти двох осіб з хакерської групи "Star Blizzard" були запроваджені санкції, один з них – чинний офіцер ФСБ.

Вважається, що ця група підконтрольна підрозділу "Центр 18" ФСБ РФ.

Країна розкрила імена осіб, які стоять за зламами:

Руслан Перетятко, офіцер російської розвідки ФСБ, член Star Blizzard AKA Callisto Group;

Андрій Корінець, або Олексій Догужієв, член Star Blizzard AKA the Callisto Group.

Крім того, до британського МЗС викликали російського посла Андрія Келіна.

Групу звинувачують у здійсненні сотень цілеспрямованих хакерських атак на британських політиків, державних службовців, працівників аналітичних центрів, журналістів, науковців та інших учасників публічного життя.

Хакери атакували приватні електронні пошти осіб після проведення ретельних досліджень і створення фальшивих акаунтів, що видавали себе за їхні контакти.

Вважається, що ця група зосередилася на зламі даних, а інші особи поширювали їх різними каналами.

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Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі назвав російські атаки нападом на британські цінності та свободи.