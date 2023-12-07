США приняли судьбоносное решение относительно Украины в день ВСУ

Белый дом официально заявил об укреплении сотрудничества между оборонно-промышленными базами США и Украины, а также старте совместного производства оружия.
Украина и Штаты будут вместе производить оружие
Как сообщает пресс-служба Белого дома, официальные Киев и Вашингтон подписали Заявление о плане совместного производства и обмена техническими данными с целью удовлетворения важнейших оперативных потребностей украинской армии.
Согласно последним данным, производство будет относиться к сфере систем ПВО, ремонтно-технического обеспечения и производству критических боеприпасов.
По убеждению команды Джо Байдена, это позволит усилить сотрудничество между Вашингтоном и Киевом, а также поспособствует более быстрому прохождению инвестиционных соглашений через системы.
Решение администрации Байдена было принято на фоне провала вопроса о помощи Украине
В Белом доме обратили внимание на то, что американские и украинские власти вместе планируют развивать прочную украинскую оборонно-промышленную базу, которая бы сама себя обеспечивала и способствовала долгосрочной безопасности и экономическому успеху Украины.
На первом этапе переговоров стороны сосредоточились на институционализации отношений и диалоге между промышленностью и государственными партнерами.
Однако 7 декабря также стало известно, что Республиканская партия отказалась поддержать в Конгрессе законопроект о предоставлении дополнительных денег на обеспечение национальной безопасности, предусматривающий помощь Украины.
Джо Байден назвал это "политическим шантажом".
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