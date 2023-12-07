Білий дім офіційно заявив про зміцнення співпраці між оборонно-промисловими базами США та України, а також старт спільного виробництва зброї.

Україна та Штати будуть разом виробляти зброю

Як повідомляє пресслужба Білого дому, офіційні Київ та Вашингтон підписали Заяву про план стосовно спільного виробництва та обміну технічними даними з метою задоволення найважливіших оперативних потреб української армії.

Згідно з останніми даними, виробництво буде стосуватися сфери систем ППО, ремонтно-технічного забезпечення та виробництва критичних боєприпасів.

На переконання команди Джо Байдена, це дасть можливість посилити співпрацю між Вашингтоном та Києвом, а також посприяє швидшому проходженню інвестиційних угод через системи.

Сьогодні, у День Збройних сил України, уряд Сполучених Штатів провів перший день американсько-української конференції оборонно-промислової бази у Міністерстві торгівлі у Вашингтоні, округ Колумбія. Конференція зібрала близько 350 представників промисловості та уряду США, України та Європи, щоб зосередитися на значному збільшенні виробництва зброї для підтримки боротьби України за свободу проти російської агресії та зміцнення довгострокової самооборони України, - йдеться в заяві. Поширити

Рішення адміністрації Байдена було ухвалене на тлі провалу питання щодо допомоги Україні

У Білому домі звернули увагу на те, що американська та українська влада разом планують розвивати міцну українську оборонно-промислову базу, яка б сама себе забезпечувала та сприяла довгостроковій безпеці та економічному успіху України.

На першому етапі перемовин сторони зосередилися на інституціоналізації відносин і діалогу між промисловістю та державними партнерами.

Однак 7 грудня також стало відомо, що Республіканська партія відмовилася підтримати в Конгресі законопроєкт про надання додаткових грошей на гарантування національної безпеки, який передбачає допомогу Україн.

Джо Байден назвав це “політичним шантажем”.