Военно-морская база Норфолк – главная военно-морская база ВМС США на восточном побережье страны, 7 декабря приняла танкер, который прямым рейсом из Новороссийска, вероятно, доставил на объект 50 тыс тонн российских нефтепродуктов.

Военно-морская база США Норфолк приняла танкер из Новороссийска

7 декабря 2023 года в 02:40 танкер AVENCA, ИМО 9410002, привез 50 тыс тонн российских нефтепродуктов прямым ... Новороссийска. А главный юмор – куда? А вот сюда - Военно-морская база Норфолк - главная военно-морская база Военно-морских сил США на восточном побережье страны, расположенная в юго-восточной части бухты Гемптон-Роудс на выходе из Чесапикского залива в Атлантический океан", - говорится в сообщении .

Как утверждают эксперты мониторинговой группы, танкер вышел из Новороссийска 13 ноября 2023 года. Судно принадлежит компании Ship manager/Commercial manager CHEMIKALIEN SEETRANSPORT GMBH Mattentwiete 1, 20457, зарегистрированной в Гамбурге, Германия.

При этом, отмечают в мониторинговой группе, и США, и Германия являются участниками эмбарго против российского нефтяного экспорта, введенного 5 февраля 2023 года.

В свою очередь Военно-морская база Норфолк — основной порт базирования четырех ударных авианосных групп США и кораблей, входящих в их состав.

База Норфолк обеспечивает расположение главных сил Командования сил флота, бывшего Атлантического флота и объединяет соединения и подразделения военно-морского флота, корпуса морской пехоты и военно-морской авиации 2-го, 4-го и 6-го оперативных флотов ВМС США, имеющие зоны оперативной ответственности в акваториях Атлантики, Средиземного моря и Индийском океане.

Это крупнейшая военно-морская база в мире и крупнейшая инсталляция ВМС США, где размещается 75 боевых кораблей, 14 пирсов и причалов, а также 134 самолета, 11 авиационных ангаров.