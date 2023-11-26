У побережья Йемена захватили связанный с Израилем танкер — AP

У побережья Йемена неизвестные злоумышленники захватили связывающий с Израилем танкер. Однако пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.

Что известно о захвате танкера у побережья Йемена

По информации журналистов издания со ссылкой на представителей компании и частной разведывательной фирмы Ambrey, злоумышленники захватили в Аденском заливе судно Central Park под либерийским флагом, управляемое компанией Zodiac Maritime.

Представитель Пентагона сообщил журналистам на условиях анонимности, что действительно произошел захват судна.

Компания Zodiac назвала восхищение "предсказуемым инцидентом, связанным с пиратством".

Нашим приоритетом является безопасность 22 членов экипажа, находящихся на борту судна. На судне, управляемом турецкой компанией, находится многонациональный экипаж, состоящий из граждан России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Судно перевозит полный груз фосфорной кислоты, говорится в заявлении представителей компании. Поделиться

Что известно о других инцидентах с захватом кораблей вблизи Йемена

В воскресенье, 19 ноября, йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader с международным гражданским экипажем в Красном море. Судно шло под знаменем Багамских островов.

На борту судна находились 25 членов экипажа из Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики, но израильтян на судне не было.

По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, причастным украинским посольствам поручено выяснить достоверность пребывания украинцев на захваченном судне.