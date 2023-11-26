Поблизу узбережжя Ємену захопили пов'язаний з Ізраїлем танкер — AP
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Поблизу узбережжя Ємену захопили пов'язаний з Ізраїлем танкер — AP

Танкер Central Park
Джерело:  Associated Press

Біля узбережжя Ємену невідомі зловмисники захопили танкер, який пов'язують з Ізраїлем. Однак поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цей напад. 

Що відомо про захоплення танкера поблизу узбережжя Ємену

За інформацією журналістів видання із посиланням на представників компанії і приватної розвідувальної фірми Ambrey, зловмисники захопили в Аденській затоці судно Central Park під ліберійським прапором, кероване компанією Zodiac Maritime.

Представник Пентагону повідомив журналістам на умовах анонімності, що дійсно відбулось захоплення судна.

Компанія Zodiac назвала захоплення "передбачуваним інцидентом, пов'язаним із піратством".

Нашим пріоритетом є безпека 22 членів екіпажу, які перебувають на борту судна. На судні, керованому турецькою компанією, перебуває багатонаціональний екіпаж, що складається з громадян Росії, В'єтнаму, Болгарії, Індії, Грузії та Філіппін. Судно перевозить повний вантаж фосфорної кислоти, - йдеться у заяві представників компанії.

Що відомо про інші інциденти із захопленням кораблів поблизу Ємену

У неділю, 19 листопада, єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем у Червоному морі. Судно йшло під прапором Багамських островів.

На борту судна було 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін та Мексики, але ізраїльтян на судні не було.

За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, причетним українським посольствам доручено з'ясувати достовірність перебування українців на захопленому судні.

МЗС України вже доручило причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника для з'ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі, - підкреслив Ніколенко.

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