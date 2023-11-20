Бойовики з Ємену захопили судно у Червоному морі з українцями на борту — відео

Підтримувані Іраном єменські бойовики-хусити оприлюднили відео захоплення судна Galaxy Leader у Червоному морі, на борту якого є громадяни України.
Що відомо про захоплення судна у Червоному морі з українцями на борту
Речник єменських бойовиків Ях'я Сареа заявив, що хусити захоплюватимуть усі кораблі, які хоч якось пов’язані з Ізраїлем.
У понеділок, 20 листопада хусити опублікували відео захоплення судна Galaxy Leader. На ньому видно, як на судно сідає гелікоптер з озброєними бойовиками.
У неділю, 19 листопада, єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем у Червоному морі. Судно йшло під прапором Багамських островів.
На борту судна перебували 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін і Мексики, але ізраїльтян на судні не було.
Що відомо про реакцію України
За словами речника МЗС Олега Ніколенка, наразі причетним українським посольствам доручено з'ясувати достовірність перебування українців на захопленому судні.
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