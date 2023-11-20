Бойовики з Ємену захопили судно у Червоному морі з українцями на борту — відео
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Бойовики з Ємену захопили судно у Червоному морі з українцями на борту — відео

Судно Galaxy Leader
Джерело:  Al Arabiya

Підтримувані Іраном єменські бойовики-хусити оприлюднили відео захоплення судна Galaxy Leader у Червоному морі, на борту якого є громадяни України. 

Що відомо про захоплення судна у Червоному морі з українцями на борту

Речник єменських бойовиків Ях'я Сареа заявив, що хусити захоплюватимуть усі кораблі, які хоч якось пов’язані з Ізраїлем.

У понеділок, 20 листопада хусити опублікували відео захоплення судна Galaxy Leader. На ньому видно, як на судно сідає гелікоптер з озброєними бойовиками.

Сцени якісної військової операції єменських військово-морських сил на ізраїльському кораблі, контроль над ним і доставлення до єменського узбережжя 19 листопада 2023 р. н.е. - йдеться у заяві до відео.

У неділю, 19 листопада, єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем у Червоному морі. Судно йшло під прапором Багамських островів.

На борту судна перебували 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін і Мексики, але ізраїльтян на судні не було.

Що відомо про реакцію України

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, наразі причетним українським посольствам доручено з'ясувати достовірність перебування українців на захопленому судні.

МЗС України вже доручило причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника задля з‘ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі, - підкреслив Ніколенко.

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