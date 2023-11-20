Боевики из Йемена захватили судно в Красном море с украинцами на борту — видео
Категория
Проиcшествия
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Боевики из Йемена захватили судно в Красном море с украинцами на борту — видео

Судно Galaxy Leader
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Источник:  Al Arabiya

Поддерживаемые Ираном йеменские боевики-хуситы обнародовали видеозахват судна Galaxy Leader в Красном море, на борту которого находятся граждане Украины.

Что известно о захвате судна в Красном море с украинцами на борту

Спикер йеменских боевиков Яхья Сареа заявил, что хуситы будут захватывать все корабли, хоть как-то связанные с Израилем.

В понедельник, 20 ноября, хуситы опубликовали видео захвата судна Galaxy Leader. На нем видно, как на судно садится вертолет с вооруженными боевиками.

Сцены качественной военной операции йеменских военно-морских сил на израильском корабле, контроль над ним и доставка к йеменскому побережью 19 ноября 2023 г. н.э. - говорится в заявлении к видео.

В воскресенье, 19 ноября, йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader с международным гражданским экипажем в Красном море. Судно шло под знаменем Багамских островов.

На борту судна находились 25 членов экипажа из Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики, но израильтян на судне не было.

Что известно о реакции Украины

По словам спикера МИД Олега Николенко, в настоящее время причастным украинским посольствам поручено выяснить достоверность пребывания украинцев на захваченном судне.

МИД Украины уже поручило причастным украинским посольствам проверить эту информацию, а также обратиться в компанию-владельца для выяснения точного состава экипажа судна и других деталей. Держим эту ситуацию на особом контроле, – подчеркнул Николенко.

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