Боевики из Йемена захватили судно в Красном море с украинцами на борту — видео

Поддерживаемые Ираном йеменские боевики-хуситы обнародовали видеозахват судна Galaxy Leader в Красном море, на борту которого находятся граждане Украины.

Что известно о захвате судна в Красном море с украинцами на борту

Спикер йеменских боевиков Яхья Сареа заявил, что хуситы будут захватывать все корабли, хоть как-то связанные с Израилем.

В понедельник, 20 ноября, хуситы опубликовали видео захвата судна Galaxy Leader. На нем видно, как на судно садится вертолет с вооруженными боевиками.

Сцены качественной военной операции йеменских военно-морских сил на израильском корабле, контроль над ним и доставка к йеменскому побережью 19 ноября 2023 г. н.э. - говорится в заявлении к видео. Поделиться

مشاهد للعملية العسكرية النوعية للقوات البحرية اليمنية على السفينة الإسرائيلية والسيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني - 19-11-2023م pic.twitter.com/xukot1li7g — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 20, 2023

В воскресенье, 19 ноября, йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader с международным гражданским экипажем в Красном море. Судно шло под знаменем Багамских островов.

На борту судна находились 25 членов экипажа из Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики, но израильтян на судне не было.

Что известно о реакции Украины

По словам спикера МИД Олега Николенко, в настоящее время причастным украинским посольствам поручено выяснить достоверность пребывания украинцев на захваченном судне.