Боевики из Йемена захватили судно в Красном море с украинцами на борту — видео

Поддерживаемые Ираном йеменские боевики-хуситы обнародовали видеозахват судна Galaxy Leader в Красном море, на борту которого находятся граждане Украины.
Что известно о захвате судна в Красном море с украинцами на борту
Спикер йеменских боевиков Яхья Сареа заявил, что хуситы будут захватывать все корабли, хоть как-то связанные с Израилем.
В понедельник, 20 ноября, хуситы опубликовали видео захвата судна Galaxy Leader. На нем видно, как на судно садится вертолет с вооруженными боевиками.
В воскресенье, 19 ноября, йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader с международным гражданским экипажем в Красном море. Судно шло под знаменем Багамских островов.
На борту судна находились 25 членов экипажа из Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики, но израильтян на судне не было.
Что известно о реакции Украины
По словам спикера МИД Олега Николенко, в настоящее время причастным украинским посольствам поручено выяснить достоверность пребывания украинцев на захваченном судне.
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