Судно Galaxy Leader с гражданским экипажем захвачено йеменскими хуситами

Армия обороны Израиля заявила, что захват судна хуситами под руководством Ирана является "очень серьезным инцидентом в мировом масштабе".

Беспрецедентное нападение на гражданский корабль

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader с международным гражданским экипажем, в том числе украинским, в Красном море.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Армия обороны Израиля заявила, что захват судна является "очень серьезным инцидентом в мировом масштабе".

В заявлении говорится, что судно следовало из Турции в Индию с международным гражданским экипажем, и на борту не было ни одного израильтянина.

Это не израильский корабль, – добавляет ЦАХАЛ. Поделиться

Судно под флагом Багамских островов зарегистрировано на британскую компанию, частично принадлежащую израильскому магнату Аврааму Унгару, известному под именем Рами. К моменту захвата судно было сдано в аренду японской компании.

Офис премьер-министра Израиля в своем заявлении отметил, что британское судно, эксплуатируемое японской компанией, было "захвачено по прихоти Ирана повстанцами-хуситами в Йемене".

В заявлении говорится, что на борту судна находились 25 членов экипажа из Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики, но израильтян на судне не было.

Это еще один акт иранского терроризма, выражающий скачок вперед в иранской агрессии против граждан свободного мира и создающий международные последствия, когда речь идет о безопасности глобальных судоходных маршрутов, – говорится в тексте. Поделиться

Ранее спикер связанной с Ираном военной группировки "Хути" Яхья Сареа заявил, что в воскресенье группировка нацелится на все корабли, принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями или несут израильский флаг.

Спикер призвал все страны отозвать своих граждан, работающих в составе экипажей таких кораблей.

Что известно о сбитом военном дроне США

9 ноября йеменские повстанцы хуситы, поддерживаемые Ираном, сбили американский военный беспилотник MQ-9.

По словам официального представителя США, дрон был сбит у побережья Йемена силами хуситов.

Военный представитель движения повстанцев в Йемене подтверждает информацию о поражении американского БПЛА.