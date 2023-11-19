Судно Galaxy Leader с гражданским экипажем захвачено йеменскими хуситами

Армия обороны Израиля заявила, что захват судна хуситами под руководством Ирана является "очень серьезным инцидентом в мировом масштабе".
Беспрецедентное нападение на гражданский корабль
Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader с международным гражданским экипажем, в том числе украинским, в Красном море.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Армия обороны Израиля заявила, что захват судна является "очень серьезным инцидентом в мировом масштабе".
В заявлении говорится, что судно следовало из Турции в Индию с международным гражданским экипажем, и на борту не было ни одного израильтянина.
Судно под флагом Багамских островов зарегистрировано на британскую компанию, частично принадлежащую израильскому магнату Аврааму Унгару, известному под именем Рами. К моменту захвата судно было сдано в аренду японской компании.
Офис премьер-министра Израиля в своем заявлении отметил, что британское судно, эксплуатируемое японской компанией, было "захвачено по прихоти Ирана повстанцами-хуситами в Йемене".
В заявлении говорится, что на борту судна находились 25 членов экипажа из Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики, но израильтян на судне не было.
Ранее спикер связанной с Ираном военной группировки "Хути" Яхья Сареа заявил, что в воскресенье группировка нацелится на все корабли, принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями или несут израильский флаг.
Спикер призвал все страны отозвать своих граждан, работающих в составе экипажей таких кораблей.
Что известно о сбитом военном дроне США
9 ноября йеменские повстанцы хуситы, поддерживаемые Ираном, сбили американский военный беспилотник MQ-9.
По словам официального представителя США, дрон был сбит у побережья Йемена силами хуситов.
Военный представитель движения повстанцев в Йемене подтверждает информацию о поражении американского БПЛА.
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