Судно Galaxy Leader з цивільним екіпажем захоплено єменськими хуситами

Армія оборони Ізраїлю заявила, що захоплення судна хуситами під керівництвом Ірану є “дуже серйозним інцидентом у світовому масштабі”.
Безпрецедентний напад на цивільний корабель
Підтримувані Іраном єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем, в тому числі українським, у Червоному морі.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що захоплення судна є "дуже серйозним інцидентом у світовому масштабі".
У заяві йдеться, що судно прямувало з Туреччини до Індії з міжнародним цивільним екіпажем, і на борту не було жодного ізраїльтянина.
Судно під прапором Багамських островів зареєстроване на британську компанію, яка частково належить ізраїльському магнату Аврааму Унгару, відомому під ім'ям Рамі. На момент захоплення судно було здано в оренду японській компанії.
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю у своїй заяві зазначив, що британське судно, що експлуатується японською компанією, було "захоплене за примхою Ірану повстанцями-хуситами в Ємені".
У заяві йдеться, що на борту судна перебували 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін і Мексики, але ізраїльтян на судні не було.
Раніше речник пов'язаного з Іраном військового угруповання "Хуті" Ях'я Сареа заявив, що в неділю угруповання націлиться на всі кораблі, що належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями чи несуть ізраїльський прапор.
Речник закликав усі країни відкликати своїх громадян, які працюють у складі екіпажів таких кораблів.
Що відомо про збиття військового безпілотника США
9 листопада єменські повстанці хусити, яких підтримує Іран, збили американський військовий безпілотник MQ-9.
За словами офіційного представника США, дрон був збитий біля узбережжя Ємену силами хуситів.
Військовий представник руху повстанців у Ємені підтверджує інформацію про ураження американського БПЛА.
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