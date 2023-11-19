Судно Galaxy Leader з цивільним екіпажем захоплено єменськими хуситами
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Судно Galaxy Leader з цивільним екіпажем захоплено єменськими хуситами

Galaxy Leader
Джерело:  The Times of Israel

Армія оборони Ізраїлю заявила, що захоплення судна хуситами під керівництвом Ірану є “дуже серйозним інцидентом у світовому масштабі”.

Безпрецедентний напад на цивільний корабель

Підтримувані Іраном єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем, в тому числі українським, у Червоному морі.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що захоплення судна є "дуже серйозним інцидентом у світовому масштабі".

У заяві йдеться, що судно прямувало з Туреччини до Індії з міжнародним цивільним екіпажем, і на борту не було жодного ізраїльтянина.

Це не ізраїльський корабель, – додає ЦАХАЛ.

Судно під прапором Багамських островів зареєстроване на британську компанію, яка частково належить ізраїльському магнату Аврааму Унгару, відомому під ім'ям Рамі. На момент захоплення судно було здано в оренду японській компанії.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю у своїй заяві зазначив, що британське судно, що експлуатується японською компанією, було "захоплене за примхою Ірану повстанцями-хуситами в Ємені".

У заяві йдеться, що на борту судна перебували 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін і Мексики, але ізраїльтян на судні не було.

Це ще один акт іранського тероризму, який виражає стрибок вперед в іранській агресії проти громадян вільного світу і створює міжнародні наслідки, коли мова йде про безпеку глобальних судноплавних маршрутів, – йдеться у тексті.

Раніше речник пов'язаного з Іраном військового угруповання "Хуті" Ях'я Сареа заявив, що в неділю угруповання націлиться на всі кораблі, що належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями чи несуть ізраїльський прапор.

Речник закликав усі країни відкликати своїх громадян, які працюють у складі екіпажів таких кораблів.

Що відомо про збиття військового безпілотника США

9 листопада єменські повстанці хусити, яких підтримує Іран, збили американський військовий безпілотник MQ-9.

За словами офіційного представника США, дрон був збитий біля узбережжя Ємену силами хуситів.

Військовий представник руху повстанців у Ємені підтверджує інформацію про ураження американського БПЛА.

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