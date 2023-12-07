Військово-морська база Норфолк — головна військово-морська база ВМС США на східному узбережжі країни, 7 грудня прийняла танкер, який прямим рейсом з Новоросійська, ймовірно, доставив на об'єкт 50 тис тонн російських нафтопродуктів.

Військово-морська база США Норфолк прийняла танкер з Новоросійська

7 грудня 2023 о 02:40 танкер AVENCA, ІМО 9410002, привіз 50 тис тонн російських нафтопродуктів прямим рейсом з ... Новоросійська. А головний гумор - куди? А ось сюди -- Військово-морська база Норфолк — головна військово-морська база Військово-морських сил США на східному узбережжі країни, розташована в південно-східній частині бухти Гемптон-Роудс на виході з Чесапікської затоки до Атлантичного океану", - йдеться в повідомленні.

Як стверджують експерти моніторингової групи, танкер вийшов з Новоросійська 13 листопада 2023 року. Судно належить компанії Ship manager/Commercial manager CHEMIKALIEN SEETRANSPORT GMBH Mattentwiete 1, 20457, яка зареєстрована в Гамбургу, Німеччина.

При цьому, наголошують в моніторинговій групі, і США, і Німеччина є учасниками ембарго проти російського нафтового експорту, яке було запроваджено 5 лютого 2023 року.

Своєю чергою, Військово-морська база Норфолк — основний порт базування чотирьох ударних авіаносних груп США та кораблів, що входять до їхнього складу.

База Норфолк забезпечує розташування головних сил Командування сил флоту, колишнього Атлантичного флоту, та об'єднує з'єднання і підрозділи військово-морського флоту, корпуса морської піхоти й військово-морської авіації 2-го, 4-го і 6-го оперативних флотів ВМС США, які мають зони оперативної відповідальності в акваторіях Атлантики, Середземного моря та в Індійському океані.

Це найбільша військово-морська база у світі й найбільша інсталяція ВМС США, де розміщується 75 бойових кораблів, є 14 пірсів та причалів, а також 134 літаки, 11 авіаційних ангарів.